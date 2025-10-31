Cantiere ammazza-commercio a Pesaro: fine lavori a gennaio, ma il prezzo lo pagano i negozianti

Pesaro, 31 ottobre 2025 – Secondo il Demanio la luce in fondo al tunnel è visibile: l’impalcatura che ha penalizzato i commercianti con negozio al piano terra smonterà entro gennaio 2026. Una buona notizia per i negozi che sono sopravvissuti, ma non per quelli che hanno chiuso la saracinesca: se l’impalcatura non è stata la causa, di certo non ha aiutato quanti abbiano chiuso. Nell’arco degli ultimi due anni sono state due le vetrine illustri a spegnere le luci. L’ultima a farlo, in termini di tempo, è stata “Brandina“. Marco Morosini, – graphic designer, fondatore di Brandina, il marchio che contraddistingue un’intera linea di prodotti realizzati usando il telo di lettini da mare, tipico della riviera adriatica – spiega le ragioni dietro alla chiusura.

Perché dopo 13 anni dall’apertura con affaccio su piazza del Popolo ha scelto di chiudere?

“Le regole del commercio sono sempre le stesse: la visibilità è fondamentale. In Piazza del Popolo siamo stati sempre bene. Il problema è nato due anni e mezzo fa quando hanno costruito tutta quell’impalcatura”.

Sì riferisce al ponteggio che ha impacchettato il palazzo dell’ex Intendenza di Finanza?

“Sì. La nostra era una bellissima posizione, ma con la sovrastruttura collegata al cantiere, il negozio, come credo quelli di tutta la fila coinvolta dai lavori, lo vedevi solo camminando con la testa girata a 90 gradi. Dico così per farmi capire, ma il concetto è quello. Prima, invece, il negozio lo vedevi guardando avanti perché in prospettiva l’occhio riesce a cogliere colori, luci e stimoli che vengono dalle vetrine mentre si avanza”.

Come fa a dire che Brandina ha accusato la presenza dell’impalcatura?

“Basta leggere i libri contabili, confrontarli con quelli degli anni precedenti. Inoltre il nostro rapporto con la clientela è molto stretto. Brandina è una linea che appassiona i collezionisti, ma non solo”.

Quindi?

“Dico che di clientela affezionata ne abbiamo molta. Nel tempo Brandina che è in 5 punti vendita monomarca è diventato anche un souvenirs molto apprezzato dai turisti. I pesaresi l’hanno spesso scelta quale regalo per amici e parenti che hanno soggiornato a Pesaro. Ma si spera anche in clienti nuovi. Non si può pensare di vendere le borse sempre alle stesse persone. Quindi se i primi vengono comunque a cercarti, gli altri ti trovano se sei visibile. Da quando la visibilità si è ridotta fortemente, in negozio c’è stato meno movimento”.

Come vi siete mossi?

“Abbiamo chiesto alla proprietà di abbassarci l’affitto, già alto, ma non c’è venuta incontro. Quindi abbiamo disdetto”.

Il proprietario è un privato o il Demanio?

“Un privato. Aggiungo che se avessimo avuto date certe riguardo allo smontaggio del ponteggio si sarebbe potuto anche valutare di resistere. Ma un conto è farlo per tre mesi e tutto un altro se il cantiere continua per dieci anni. Dove trovare il contatto con il Demanio? C’è sembrata una strada troppo in salita. Abbiamo mollato, ma se ci ricapita di trovare un bel locale sono pronto a riaprire a Pesaro, città che rispetto alle altre destinazioni turistiche, riesce a conservare un sapore autentico”.