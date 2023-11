Cantiere ex Carducci, parte il conto alla rovescia

Ex Carducci, entro il 30 novembre l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico. La conferma arriva dal dirigente della Provincia Maurizio Bartoli che annuncia un unico cantiere per le scuole del Nolfi: l’ex Carducci dichiarato inagibile all’inizio dell’anno scolastico 2019 e per il quale sono stati stanziati 9 milioni e 710mila euro (dei quali 5 milioni di finanziamento ministeriale con la Legge Sisma 120, 1 milione 710 mila euro di fondi Gse e 2milioni 960mila euro della Provincia) e il vicino edificio Aule, al quale la Regione ha destinato 6,2milioni di euro. Entrambi saranno demoliti e ricostruiti.

"Nonostante i finanziamenti siano diversi – spiega Bartoli – siamo riusciti a fare una gara unica. Grazie alla disponibilità di Vitre Studio di Vicenza (lo studio che che ha vinto il bando di idee indetto dalla Provincia nel 2020 per l’ex Carducci) siamo riusciti ad uniformare architettonicamente i due progetti". I lavori saranno avviati prima all’ex Carducci, poi al termine dell’anno scolastico in corso saranno estesi all’edificio Aule i cui studenti, per l’anno prossimo, dovranno essere sistemati altrove.

Gli interventi in programma al Campus di Fano per un importo complessivo di 15-16 milioni di euro riguardano non solo la demolizione ricostruzione dei due edifici scolastici ma anche la palestra del Torelli e lo spazio all’aperto, quello dove attualmente giocano a rugby. "Rifaremo il manto sintetico, gli spogliatoi – conferma Bartoli – l’impianto d’illuminazione e la recinzione". Sarà un cantiere gigantesco dove ci saranno più operai che alunni.

Si parte dunque con l’ex Carducci e in particolare con l’eliminazione di porte, finestre, lampade, plastiche e altro ancora, poi via libera alla demolizione. Entro l’anno? Non si sbilancia il dirigente della Provincia limitandosi a ricordare che per il momento sono state rispettate le scadenze del Pnrr e che l’ex Carducci dovrebbe essere consegnato per il 2026. Al termine degli interventi Fano avrà il campus "più moderno e performante della Provincia" fiore all’occhiello della Fano del 2030. In generale, grazie agli investimenti degli ultimi anni effettuati dalla Provincia, l’edilizia scolastica cittadini è stata oggetto di interventi importanti "con edifici staticamente perfetti, come il Torelli e l’ex Battisti, o completamente riqualificati, come Palazzo Petrucci".

Secondo Bartoli "andrebbe invece ripensata l’ubicazione del Volta" (attualmente nella zona mare, ndr) al quale, comunque, la Provincia ha riservato 180mila euro di fondi regionali per la sua messa in sicurezza.