Cantiere: negozi chiusi "Lavori all’ex Intendenza Trattativa con la ditta per avere un indennizzo"

E’ partito il conto alla rovescia per la ristrutturazione degli ampi spazi dell’ex Intendenza di Finanza in piazza del Popolo. L’impresa che ha vinto l’appalto – i lavori sono a carico del Demanio che è titolare dello stabile – inizierà a montare le impalcature dal 6 e cioè da lunedì ed andrà avanti fino a tutto il 10 di marzo. E nel corso di questi cinque giorni la decina di negozi che rientrano nel perimetro murario dell’ex Intendenza dovranno chiudere i battenti per tutto il tempo dei lavori. Uno dei locali è di proprietà dello stesso Demanio e verrà coinvolto dai lavori di ristrutturazione. "E’ sfitto – dice Davide Ippaso di Confesercenti – perché non poteva essere affittato in quanto lo stabile non era ritenuto sicuro, ma una volta terminate tutte le opere verrà concesso all’amministrazione comunale che ci farà uno Iat e cioè un punto per informazione turistiche in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024".

Il problema per i titolari dei locali che danno sul fronte piazza ma anche per quelli che corrono lungo via Zongo ha un duplice aspetto di... penalizzazione: "Non solo ci sono in programma dieci giorni di chiusura delle attività, perché ai cinque giorni iniziali occorre metterne sul conto altri cinque quando verranno smontate le impalcature, ma c’è il mancato incasso ed anche il fatto che nel mezzo c’è anche la Soprintendenza".

E qual è il problema con la Soprintendenza?

"Siccome la piazza è vincolata ci deve essere anche uniformità estetica degli arredi, per cui tutti dovranno avere, per esempio, le stesse tende esterne. E sotto questo profilo avremo un incontro, molto probabilmente il 9 in Comune, proprio per raffrontarre la situazione con la funzionaria provinciale della Soprintendenza e cioè Simona Guida il cui parere è vincolante. Teniamo conto che non è una situazione facile perché è stato chiesto dal titolare del bar il Centralino uno schermo alto un metro e 70 per coprire i tavoli esterni dal vento che si incalana dal mare, ma la risposta è stata no".

Insomma oltre alla chiusura ed ai mancati incassi anche altre spese...

"Esatto e per questa ragione stiamo ragionando con gli avvocati per vedere se è possibile avere da parte della ditta che ha vinto l’appalto, una forma di indennizzo anche simbolico, una specie di obolo, per queste giornate di chiusura delle attività. Insomma venire incontro in qualche maniera ai titolari dei negozi che vengono coinvolti dai lavori dello stabile dell’ex intendenza di Finanza e che non hanno sconti sugli affitti che pagano".

Nell’elenco delle attività che si fermeranno da lunedì c’è la gelateria Juri, il bar il Centralino, il negozio di abbigliamento Original Marines, Brandina, Eva Garden, Ricci scarpe, tanto per citarne alcuni. Poi il fronte che dà su via Zongo.