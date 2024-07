Cantiere stradale vicino al centro. Ecco come cambierà la viabilità

Chiuso il cantiere per il risanamento dell’ingresso a Urbino dal lato di Pesaro, lungo la Sp423, Anas ne apre un altro, stavolta a ridosso del centro storico, mettendo mano a un tratto cittadino della Ss73bis, tra Borgo Mercatale e l’imbocco di via Strada rossa. I lavori, avviati lunedì, serviranno per riqualificare un pezzo di via Nazionale, tramite la rimozione di uno spessore di circa 25 centimetri di materiale e il successivo rifacimento da zero del manto, ripetendo l’operazione effettuata cinque anni fa in quel punto sempre da Anas. Durante i lavori, che dal Comune riferiscono dovrebbero durare circa quattro giorni, il tratto interessato resterà chiuso alla circolazione, con il traffico da o verso i Collegi, Mazzaferro, Montesoffio, Urbania e Arezzo che sarà deviato lungo la circonvallazione Di Vittorio e via Giro dei Debitori. Resta escluso dal cantiere l’accesso a via Strada rossa, che rimarrà sempre praticabile.

Per tutta la durata dei lavori ci saranno anche variazioni al trasporto pubblico, già annunciate da Adriabus: la linea 3 proveniente da Mazzaferro percorrerà via Giro dei debitori " viale Gramsci " via Bramante " piazza della Repubblica " Borgo Mercatale " Bivio Galassini " via dei Morti " regolare, mentre quella proveniente da via Dini passerà per Park Santa Lucia " rotatoria Piero Guidi (inversione) " via Dei Morti " Porta Santa Lucia " viale Gramsci (centro medico) " via Giro dei debitori " Mazzaferro; la linea Urbibus andrà da Borgo Mercatale " Bivio Galassini " via Dei Morti " viale Gramsci " Park S,Lucia; la linea 1A sarà sospesa; la linea 5 in direzione Monte Calende passerà per Borgo Mercatale " Bivio Galassini " via Dei Morti " via Gramsci " regolare, quella in direzione Park Santa Lucia toccherà ospedale " via Comandino " via Pellipario " via Gramsci " Park.

n. p.