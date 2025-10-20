Il cantiere fantasma di Villa Ceccolini, ecco quando riparte

Pesaro, 20 ottobre 2025 – A Villa Ceccolini, dove doveva sorgere il primo grande progetto di social housing di Pesaro, oggi regna il silenzio di un “cantiere fantasma” i cui lavori potrebbero però riprendere all’inizio 2026.

L’operazione, presentata con entusiasmo alla fine del 2022, prevedeva 82 appartamenti in affitto a lungo termine con canoni calmierati. L’amministrazione siglò una convenzione con il gruppo immobiliare Guerra e il Fondo Civitas vitae, fondo comune di investimento immobiliare riservato per la realizzazione degli alloggi all’interno di un comparto residenziale più grande. All’Amministrazione spetta il compito di individuare gli assegnatari delle abitazioni secondo una graduatoria già predisposta ma congelata.

L’immobiliare, a settembre 2023 aveva chiesto una proroga di tre anni e la consegna delle chiavi agli inquilini era slittata a fine 2026. Abbiamo chiesto un aggiornamento all’assessore all’urbanistica, Andrea Nobili che ha fatto sapere di non voler rispondere a domande dirette sul tema ma ha affidato a una nota scritta la sua posizione ufficiale.

“L’Amministrazione è stata informata dalla società sul rallentamento nell’esecuzione e completamento dei lavori e ha espresso la volontà di avvalersi della proroga di tre anni del termine di fine lavori, come previsto. Sui permessi per costruire: il fondo aveva appaltato alla medesima impresa esecutrice un ulteriore intervento nel Comune di Vallefoglia (il centro Civitas all’Apsella, ndr), anch’esso non concluso; a seguito di divergenze tra il fondo immobiliare e l’impresa esecutrice, il contratto (inerente l’intervento di Villa Ceccolini) è stato rescisso dalle parti a fine 2024; a inizio 2025 è stata indetta una nuova gara d’appalto, con la quale è stata individuata una nuova impresa esecutrice, sia per i lavori in oggetto che per quelli relativi al cantiere nel Comune di Vallefoglia; l’istituto di credito che ha finanziato entrambi i progetti ha subordinato il rilascio dei fondi necessari alla conclusione dei lavori di Villa Ceccolini, al completamento dell’intervento di Vallefoglia. Il responsabile del servizio Urbanistica ha deciso di sospendere i termini di approvazione della graduatoria definitiva, considerata l’impossibilità da parte della società di poter procedere in tempi brevi alla stipula dei contratti di locazione con i soggetti collocati in graduatoria. Considerato il perdurare della sospensione del cantiere, nelle scorse settimane l’ufficio ha avuto premura di contattare la società, sollecitando la ripresa dei lavori. La società, pur facendo rilevare che il cronoprogramma è subordinato al finanziamento dell’ente creditore, che ha preteso preliminarmente il completamento dell’intervento nel comune di Vallefoglia, ha comunque ipotizzato la ripresa dei lavori nel cantiere di Villa Ceccolini a inizio 2026”.