Cantiere Wider, lavori al catamarano

In lavorazione nel nuovo cantiere Wider del porto il primo dei 5 catamarani WiderCat 92 già venduti. L’imbarcazione sarà varata quest’estate e debutterà al Cannes Yachting Festival 2023, in programma dal 12 al 17 settembre. La scorsa settimana i due scafi di WiderCat 92, attuale ammiraglia della gamma di catamarani a propulsione ibrida seriale, hanno raggiunto il cantiere del porto dove è in corso l’installazione degli impianti, la verniciatura e l’allestimento interno. Coperta e sovrastruttura, già in lavorazione, sono attese nelle prossime settimane. "Siamo profondamente orgogliosi _ ha dichiarato Marcello Maggi, che guida W-Fin Sarl, la holding che detiene il 100% del capitale di Wider – dello stato di avanzamento dei lavori su WiderCat 92. Quello che fino a pochi mesi fa era un’idea scritta su un foglio bianco, oggi, grazie alla tenacia di tutte le persone Wider, è un catamarano di 92 piedi in costruzione, con un design distintivo e la migliore tecnologia ibrida disponibile". WiderCat 92, disegnato da Luca Dini Design&Architecture, in collaborazione con il Centro Stile Wider, è dotato della versione più recente ed esclusiva del ‘Serial Hybrid Propulsion System’, introdotto da Wider per la prima volta nel 2015 nel segmento dei superyacht. Il sistema sfrutta la creazione di energia elettrica sia tramite generatori sia tramite pannelli solari. L’energia creata serve per la propulsione e per le utenze di bordo, quella non utilizzata, grazie al software esclusivo, è impiegata per ricaricare le batterie, evitando ogni spreco. Tutto il sistema è progettato e realizzato con l’impiego di un hardware, appositamente studiato e testato, che ne permette il funzionamentoin in sicurezza e la navigazione in modalità elettrica, in totale silenzio e assenza di vibrazioni. I consumi sono drasticamente ridotti, così come le emissioni inquinanti in atmosfera e gli intervalli di manutenzione dei componenti meccanici si allungano notevolmente rispetto ad una propulsione tradizionale.

an. mar.