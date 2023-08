Cantieri aperti e lavori in corso con i fondi Pil 2 Alta Valle del Metauro

Prosegue l’attività del Pil 2 Alta Valle del Metauro per il rilancio culturale, paesaggistico e turistico del territorio grazie al supporto del Gal Montefeltro. I progetti privati sono già attivati mentre quelli presentati dai Comuni sono in cantiere, e alcuni di questi quasi giunti al termine. Dopo l’inaugurazione di marzo dei primi due progetti pubblici conclusi a Mercatello sul Metauro, anche Fermignano, comune capofila del progetto, ha avviato il suo cantiere. "Siamo molto contenti che i lavori siano iniziati. È un progetto al quale teniamo molto, assieme al centro “Auser La Torre“ (i lavori nella foto) – dice Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano –. Siamo partiti ormai da diverso tempo ma a causa dei rincari sui prezzi delle materie prime non riuscivamo a procedere. Il progetto che stiamo realizzando è una sala multifunzionale che mancava nel nostro territorio e servirà a tutte le associazione che operano in questa area".

Anche Peglio è pronta per avviare il proprio cantiere. "Finalmente stiamo per dare inizio ai lavori di ristrutturazione della “Casa del Vicario“, primo passo della realizzazione del progetto Pil 2 Alta Valle del Metauro. La “Casa del Vicario“ – prosegue il sindaco Cristina Belpassi – grazie a questo progetto diventerà un luogo centrale per le associazioni e per lo sviluppo di iniziative, con uno sguardo panoramico sul territorio".

Il Comune di Borgo Pace a breve presenterà l’opera conclusa, così come Sant’Angelo in Vado e Urbania. "I lavori di restauro dell’ala che dalla sala maggiore di Palazzo Ducale portano al torrione coperto sono in dirittura d’arrivo – racconta il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini –. Entro l’autunno dovrebbero essere completati ed i primissimi mesi del prossimo anno i locali verranno aperti al pubblico con un nuovo allestimento dedicato all’arte della ceramica".

Stesso bilancio per Sant’Angelo in Vado, dove il primo cittadino Stefano Parri spiega: "Su Palazzo Mercuri il progetto che abbiamo realizzato prevedeva l’eliminazione delle barriere architettoniche, rifacimento pavimentazione e impiantistica per rendere più fruibile quella che rappresenta una vera sala del gusto e un luogo che accoglierà un esposizione permanente sul tartufo".

Tra pubblici e privati grazie al Pil2 Alta Valle del Metauro, coordinato dall’architetto Alessandra Panzini, si sta lavorando alla creazione di 16 realtà, sette delle quali pubbliche. Un percorso importante grazie ad un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, la dotazione totale in termini di contributo del Pil è di 782.500 euro, fondi derivati dal Psr 20142020 gestiti dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dal Gal Montefeltro Sviluppo.

