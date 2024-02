Cantieri come funghi, caos in città: "Non c’è rimasto un parcheggio"

di Anna Marchetti

"Troppi cantieri, la città è nel caos". Residenti e albergatori, tutti protestano per lo stravolgimento della viabilità e la perdita di numerosi parcheggi. Arrabbiati i residenti del centro storico che dopo aver perso la totalità dei posti auto in piazza Marcolini, ora stanno facendo i conti con il cantiere di piazza Costa e la sottrazione, seppure parziale, di altri posti d’auto. "Sul tema dei parcheggi – fa presente il presidente del Comitato residenti del centro storico Omar Toni – l’amministrazione comunale non ci ha mai risposto". Per chi prima si avvaleva del parcheggio di piazza Marcolini, "la situazione è diventata insostenibile, ognuno si arrangia come può". I residenti del centro hanno scritto ben tre lettere, l’ultima risale al 7 dicembre 2023, all’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, al sindaco Massimo Seri e ai dirigenti comunali senza ottenere riscontri.

"E’ inammissibile – protestano – che non siamo mai stati coinvolti nelle decisioni: né su piazza Marcolini, né su via Costa. Eppure gli amministratori dovrebbero ricordare il loro impegno alla coprogettazione con il coinvolgimento anche dei residenti". Sul progetto di piazza Costa mentre gli operatori economici sono stati ascoltati, non possono dire altrettanto i residenti. "Da un anno – affermano – chiediamo alla Brunori di presentarci il progetto, ma non siamo mai stati ascoltati". Se qualche risultato i residenti lo hanno ottenuto sul tema dell’occupazione del suolo pubblico e dell’inquinamento acustico, dove qualcuno è arrivato anche a presentare esposti in Comune (si spera in un nuovo regolamento) nessun passo avanti è stato fatto su parcheggi e viabilità. Tema sul quale i residenti stanno preparando una nuova richiesta da inviare al presidente della Commissione Lavori pubblici, Stefano Luccioli, perché organizzi uno specifico tavolo di lavoro.

A tutto questo si aggiunge la coincidenza con il Carnevale e l’indisponibilità dei parcheggi in viale Gramsci, dove fino all’11 febbraio ci saranno le tribune. "Nel parcheggio della palestra Venturini – fa notare un operatore – ci hanno messo le giostre, mentre sabato era inaccessibile, per le potature, perfino una parte dei posti auto della Rocca Malatestiana". Al caos del centro si aggiunge quello della zona mare con la riqualificazione di viale Battisti e i lavori bloccati all’anfiteatro Rastatt, di cui restano solo macerie. "Era necessario – si chiede un operatore turistico – aprire tutti i cantieri contemporaneamente? Diamo lavoro a tante imprese ma che biglietto da visita presentiamo a chi arriva in città, anche per il Carnevale? E non dimentichiamoci che Pasqua è alle porte".