Cantieri infiniti, così si uccide il turismo

E’ mai possibile che all’arrivo di ogni estate la Superstrada Flaminia si tramuta in un danno per il turismo? E’ questo il commento che rimbalza da oltre un decennio a seguito di cantieri presenti lungo questa importante via di collegamento tra la nostra costa e l’Umbria. Durante il lungo ponte dal 25 aprile al 1° Maggio nuove lunghe code di auto si sono formate tra gli svincoli di Cagli Ovest e Cagli Est con il semaforo presente da mesi per i lavori in corso nella galleria sotto il Petrano. Lavori che immancabilmente avvengono ormai lungo la Superstrada Flaminia sempre a ridosso di festività o periodo estivo che penalizzano gli automobilisti, sia chi arriva come turista sia per chi si muove per lavoro tra Umbria, Roma e la nostra Provincia. L’elenco dei lavori in questi ultimi anni è davvero lungo. Iniziamo seppur con riferimento al territorio umbro, dai lavori lungo la Contessa per la manutenzione della galleria e recentemente la chiusura totale per il rifacimento di un viadotto.

Scendendo verso Cantiano altri lunghi lavori sono avvenuti per molti mesi nel viadotto di Pontedazzo. A Cagli altri lavori per una voragine nel viadotto ed ora subito dopo l’interno della galleria. Ad Acqualagna altro viadotto da sistemare con un cantiere che dura da anni e altri ne sono stati necessari per l’altro viadotto a ridosso della galleria sud al Furlo. Tutti lavori con semaforo a corsie alterne che negli anni stanno creando disagi, file e tanti danni ogni estate ai flussi turistici.

Il risultato? Con le due Superstrade nel Sud delle Marche, la Ancona Perugia e la Civitanova Foligno, hanno fatto "deviare" i turisti umbri che tradizionalmente per decenni avevano raggiunto le spiagge di Pesaro, Fano e Marotta. Ormai in molti hanno cambiato le loro mete per le spiagge del maceratese. Ma non basta! Essendo la superstrada Flaminia anche un "ponte turistico" per visitare le città d’arte tra Marche e l’Umbria, questi continui lavori hanno fortemente penalizzato visite in città rinascimentali come Urbino ed altre medioevali come Gradara, Gubbio o per il turismo religioso verso Assisi. Ultima lunga fila di auto è avvenuta per il semaforo a Cagli e la deviazione di corsia al viadotto di Acqualagna. Con l’estate ormai alle porte renderanno altri disagi penalizzando sempre più i flussi turistici per le lungaggini di continui cantieri. E in molti sollecitano dovuti interventi di autorevoli politici per lavori più celeri, al contrario dei tanti proclami che avvengono per altre strade con flussi di traffico molto inferiori agli oltre ventimila veicoli giornalieri che in media avvengono in estate lungo questa antica strada da Roma a Fano.

Mario Carnali