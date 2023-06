Canto a palazzo Donati Il "Padlòt" ha il suo priore

Dalle finestre del palazzotto di Luisa si alza il coro di un gruppo di australiani che sono arrivati fino a qui dall’altra parte del mondo per unire le loro voci assieme a quelle del coro locale. Godono della bellezza rinascimentale di questo ex convento, le cui camere di affacciano sulla corte incantata dove insiste anche una ex chiesa. Un angolo paradisiaco che gli australiani capiscono, i pesaresi meno. In dieci ci si può dormire e respirarne i benefici influssi: dopo i cantori australiani arriveranno gli scrittori americani a meditare e comporre. Qui, a Mercatello.

I cantori quindi versano alla piazza incantata, dove si affaccia l’antico Caffé Rinaldi che ha 120 anni. Qui ha sede l’antica accademia del Padlot, di cui è tenutario e priore Franco Guerra, nata con una misione, appunto, prioritaria che lo stesso Franco: "Salvare e valorizzare la goletta tradizionale di Mercatello". Ci sono riusciti e la fanno conoscere qua e là. Nel bar ci sono bottiglie d’autore e a un certo punto sputano i vini matti e setosi di Lucio Pompili, ex famigerato chef coronato di stelle e primo untore della rivoluzione culinaria marchighiana negli anni ’80 assieme al gruppo di ristoratori delle sei mete (Biagiali, Renzi, Melagrana, Ridolfi, Cedroni). Qui inoltre potete concedervi un buon aperitivo e respirare aria sospesa nel tempo, fermandovi ad esempio a mirar l’insegna ormai illeggibile di una bottega storica dove c’è memoria e dunque sapore per gli occhi e la mente oltre che per il palato.

Si attraversa la strada e si entra nella locanda dei sacchi, due stanze di casa con tavoli semplici, apparecchiatura di carta da osteria e piatti borbottanti tra mura domestiche segnate dalla pietra calda: la goletta di Mercatello sul pane e su letto di cavolo cappuccio con aglietto fresco, variante della versione tradizionale con la salvia. Un piatto poverisso ma fragrante e appetitoso. Umberto Sacchi detto Uto, appellativo che affibiatogli argutamente dal vicino priore del Padlot, si fa tirare le tagliatelle da una signora di ottant’anni che abita nella via accanto: sono lunghissime, trafilate e avvolgenti, di consistenza campagnola e avvinghiano al sugo di cinghiale...

Davide Eusebi

