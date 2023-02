Caos bollette, cento utenti coinvolti Il gestore: "Rimedieremo ai distacchi"

"Non sono più di un centinaio" gli utenti Liquigas che a Montefelcino e dintorni hanno avuto problemi con le bollette da ottobre in qua. Lo spiega Marco Pedrazzini, "senior account manager" di Liquigas, in una nota di scuse agli utenti diffusa ieri in risposta a un nostro articolo pubblicato sabato scorso.

Il problema, si ricorderà, è nato dal fatto che la Liquigas di recente ha acquisito il "ramo d’azienda" del gpl da Vulcangas (cessione operativa da ottobre 2022), ma per qualche motivo non ne ha sufficientemente informato gli utenti (ex Vulcangas). E quindi è successo che a Montefelcino, tra la frazione di Montemontanaro e il capoluogo, alcuni cittadini si sono visti staccare il gas e sigillare il contatore perché non hanno pagato i bollettini. L’inghippo sta nel fatto che a un certo punto le fatture targate Vulcangas hanno smesso di arrivare, mentre per un disguido quelle del nuovo gestore, Liquigas, si sono fermate a Ponte Felcino, frazione di Perugia, Umbria. Insomma, le "nuove" bollette Liquigas non sono mai arrivate agli utenti di Montefelcino. Qualche persona si è vista recapitare sul telefonino dei messaggi firmati Liquigas con l’invito a pagare, ma non tutti ne hanno tenuto conto, anche perché, come s’è detto, non erano stati avvisati del cambio di gestore.

Adesso Liquigas si scusa con questi utenti e lo fa con questa nota: "Liquigas si scusa per i disagi riscontrati dagli utenti che risultano essere non più di un centinaio. Nel massimo rispetto e tutela dei dati dei propri clienti, l’azienda conferma che il proprio servizio clienti sta già procedendo al contatto diretto degli utenti per risolvere eventuali sporadici distacchi. L’azienda invita tutti i propri clienti a consultare il sito internet www.liquigas.it per tutti i riferimenti necessari a contattare il servizio clienti in caso di necessità".

Adriano Biagioli