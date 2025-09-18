Caos bus: "Criticità fisiologiche a inizio lezioni"

Si scalda il dibattito sui problemi del trasporto scolastico che ha alimentato proteste nella zona di Catria e Nerone. Per replicare interviene il Presidente dell’Ami, Ivan Santi, chiamato in causa anche da Federico Scaramucci, Pd, che ne aveva chiesto le dimissioni: "Noi – dice Santi – garantiamo un servizio efficiente tutto l’anno con le aziende del consorzio Adriabus e tutti coloro che ci lavorano meritano rispetto. Ma soprattutto non meritano di finire nel tritacarne della campagna elettorale. Quello che c’è da chiedersi leggendo la lunga polemica politica di Scaramucci e Cencetti sulla stampa locale è se siano mai saliti sui nostri mezzi e se durante l’anno abbiano registrato queste lamentele, oppure se queste siano soltanto ad orologeria, vicine al voto. Quando la campagna sarà conclusa li invito già da ora a percorrere insieme alcune delle tratte che offriamo".

Come mai si sono verificate le situazioni segnalate da Scaramucci e Cencetti?

"Come ogni inizio di anno scolastico, per effetto dei tanti cambiamenti che la programmazione scolastica ha avuto, c’è un momento nel quale occorre affinare il servizio e rimodulare l’offerta. Colgo anzi l’occasione per ringraziare tutto il personale Ami che si prodiga in questi giorni. Ami e le aziende consorziate hanno attivato un monitoraggio delle eventuali criticità che, ripeto, in questa fase dipendono da condizioni fisiologiche".

Non si potevano monitorare in anticipo?

"In effetti, come di consueto, nei primi giorni le scuole hanno ancora un orario provvisorio e ciò rende impossibile tarare da subito l’offerta sul fabbisogno reale. Va aggiunto che sulle principali direttrici di accesso alle città sedi degli istituti scolastici l’offerta di trasporto risulta al momento superiore alla domanda effettiva. Quando, nelle prossime due settimane, gli istituti scolastici osserveranno gli orari definitivi, allora anche il servizio programmato entrerà a pieno regime. Inoltre va considerato che la transizione dalla settimana scolastica da 6 a 5 giorni non avviene in modo uniforme tra gli istituti. A tutto questo va aggiunto il fatto che il trasporto pubblico locale ha natura di rete provinciale e non di servizio dedicato alla singola scuola. Quindi ogni modifica sugli orari di ingresso e uscita di un istituto si ripercuote sull’intero sistema, influenzando coincidenze, collegamenti ecc... Adriabus prende in esame tutte le segnalazioni precise e circostanziate. Se si tratta di situazioni strutturali, queste vengono risolte. È però importante chiarire che eventuali criticità derivanti da elementi esterni alla pianificazione (uscite anticipate, variazioni improvvise degli orari ecc...), non possono essere imputate alla programmazione del servizio. Ami vuole garantire un trasporto pubblico sicuro, affidabile, in stretto coordinamento con gli istituti scolastici".

Sul caso interviene anche Marta Ruggeri, 5 Stelle: "È evidente la totale assenza di coordinamento tra Adriabus/Ami – ricordando che il presidente di Ami negli ultimi 12 anni è sempre stato nominato dal sindaco di centrodestra del Comune di Urbino – e le autorità scolastiche. Si lavora a compartimenti stagni, senza condivisione".

