Caos lavori in stazione. In realtà la sosta gratis c’è. Ma dura solo 15 minuti

Diffidate della sbarra. Il parcheggio Carpark, fronte stazione, consente a tutti la sosta libera e gratuita fino ad un massimo di 15 minuti. Secondo quanto emerso ieri in Consiglio comunale, questa fermata veloce, gratuita, ci sarebbe sempre stata, anche se non lo sa nessuno. Nel cartello, all’ingresso del parcheggio, è scritto talmente piccolo e defilato da passare inosservato. Tanto è vero che lo stesso assessore Riccardo Pozzi ha ammesso: "E’ un’opportunità che dovremmo promuovere di più". A saperlo. Anche perché rappresenta una pezza al caos generatosi in questi giorni alla stazione, dove per i lavori di ristrutturazione è stata rivoluzionata la viabilità di piazzale Falcone e Borsellino.

Il cantiere ha mandato in tilt le abitudini dell’utenza, abituata alla fermata mordi e fuggi, fuori la stazione per poter accompagnare parenti e pendolari. In 48 ore se ne sono viste di tutti i colori: auto che sostano in curva, auto che parcheggiano al posto degli autobus o dei taxi; camion del cantiere imbottigliati tra le auto in fermata abusiva, nonostante la sovrabbondante segnaletica con divieti e limiti. Il consigliere Dario Andreolli, nel replicare a Pozzi, ha testimoniato: "Questa mattina, alle 7,30, è mancato poco che l’ingorgo delle auto in fila lungo viale del Risorgimento, arrivasse al monumento della Resistenza. E’ necessario – ha aggiunto – intervenire perché con la previsione di pedonalizzare gran parte del piazzale, anche quando i lavori saranno terminati ci troveremo con il problema che l’utenza non avrà dove fare la classica sosta breve. E non può essere il parcheggio di Porta Cappuccina, la soluzione perché l’accesso da via della Liberazione risponde all esigenze di tutta la parte nord della città. Sono consapevole della necessità di una riqualificazione della stazione, ma chiedo all’amministrazione di cercare un confronto con Ferrovie e che si intervenga con le commissioni comunali competenti per rivedere ed eventualmente modificare il progetto di riqualificazione, acquisendo gli input dei vari operatori per arrivare ad una funzionalità piena, ache a costo dell’estetica".

L’intevento di Pozzi ha rassicurato Andreolli: "Il 21 febbraio incontreremo gli operatori – ha detto l’assessore –. Riguardo ai disagi emersi sulla stampa stiamo cercando di andare incontro alle esigenze, mediando con il cantiere. La disponibilità di parcheggiare al Carpark dovrebbe migliorare e spero rassicurare gli animi. Porta Cappuccina verrà riqualificata a sua volta e anche sul lato sud ci sarà una seconda biglietteria. Per cui i servizi verranno aumentati". Fin da oggi cosa è consentito? A chi deve stare 15 minuti in attesa del proprio parente può entrare e uscire dal metropark liberamente. Basta saperlo.

Solidea Vitali Rosati