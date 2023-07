Caos Marche Multiservizi Discarica di Riceci, la sfida Il 24 si va alla resa dei conti

La discarica di Riceci sta mandando in pezzi il vertice di Marche Multiservizi. Non subito ma il 24 luglio. Quel giorno ci sarà la riunione del Consiglio di amministrazione. Cinque consiglieri pubblici (se verrà sostituita la Pedinelli, dimessasi per protesta) contro quattro di nomina Hera. All’ordine del giorno, un solo punto centrale: valutazione e determinazioni in merito alla discarica di Riceci a cui seguirà la proposta di ritiro del progetto per la contrarietà dei soci pubblici. Il consiglio di amministrazione voterà sì o no al progetto Riceci, costato già più di un milione di euro (tra pre acquisti del terreni oltre alla progettazione costata 600mila euro), progetto fortemente voluto da Hera e dall’amministratore delegato Mauro Tiviroli e ora osteggiato da tutti i soci pubblici senza possibilità di ricomposizione. Insomma, si va alla conta e poi ognuno per la sua strada.

A staccare la spina saranno, presumibilmente, la consigliera Sara Mengucci, nominata dal comune di Pesaro, il consigliere Baccio Fiaccarini per conto del comune di Urbino, ente che ha già espresso in consiglio comunale il suo no, il presidente Andrea Pierotti nominato in quel ruolo dal comune di Pesaro, Giuseppe Lucarini, consigliere indicato dalla Provincia mentre non si sa al momento chi sostituirà Margherita Pedinelli che rappresentava i piccoli Comuni. Verrà indicato un sostituto, ma non è così facile trovarlo viste le implicazioni penali e patrimoniali che sono già all’ordine del giorno. Sia per gli esposti presentati dal gruppo dei Verdi di Gianluca Carrabs sia per le esplicite ripercussioni patrimoniali personali che Hera ha sussurrato alle orecchie dei consiglieri di parte pubblica nell’ultimo Cda in caso di ritiro del progetto Riceci.

Che all’inizio piaceva a tutti. Quando il 22 dicembre scorso, Marche Multiservizi entrò in Aurora srl rilevando il 40 per cento mettendo sul piatto circa 3 milioni di euro (dopo un aumento di capitale) non ci furono mal di pancia. Il cda votò compatto (eccetto Margherita Pedinelli assente per indisposizione) perché nella relazione l’amministratore delegato aveva parlato di un consenso generalizzato sia a livello locale (ma il Comune si era ricreduto e aveva invece detto no), sia della Provincia che della Regione oltre alla spinta che proveniva dall’associazione industriale con la benedizione dei sindacati. Nessuno in quel momento aveva considerato un dettaglio: cosa ne pensassero i cittadini, ma dimenticarsi della loro opinione faceva parte del gioco. Serviva a vincere facile.

