Caos Marche Multiservizi In campo gli avvocati "Discarica: il cda sapeva e ha detto sempre sì"

di Roberto Damiani

Sulla discarica di Riceci, Marche Multiservizi cambia strategia. Ora l’amministratore delegato Mauro Tiviroli cede il passo all’avvocato. Questi si chiama Gianluca Bucci che, nelle riunioni del cda, riveste solitamente il ruolo di segretario. Ma ieri si è sentito in obbligo, in apparente perfetta solitudine, di inviare a tutti i sindaci soci di Marche Multiservizi (pari al 53 per cento) e al presidente di Hera una lettera di due pagine per dire in sintesi che i consiglieri pubblici del cda erano a perfetta a conoscenza del progetto discarica di Riceci fin da ottobre 2022, quando l’intero consiglio "ha espresso condivisione per l’iniziativa". Si legge: "Nella seduta del cda del 14 ottobre 2022, al punto varie ed eventuali, l’amministratore delegato Tiviroli ha informato il cda di aver ricevuto lo stesso giorno da un imprenditore privato una proposta di collaborazione su un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi. Il Consiglio ha espresso condivisione per l’iniziativa". Poi nel cda del 7 novembre, l’amministratore delegato Tiviroli "ha comunicato al Consiglio che, in merito all’operazione Riceci, il lavoro prosegue, ritenendo di poter portare l’argomento in approvazione in una prossima seduta". Nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2022 "è stata effettuata l’attività istruttoria propedeutica all’operazione nonché la trattativa con socio unico di Aurora srl, ossia Ecoservizi srl". Nel cda del 28 novembre, "sono state presentate le linee strategiche del budget 2023 e il piano industriale". Poi il 12 dicembre 2022, l’amminstratore delegato ha "illustrato le attività svolte e l’operazione Aurora, ha descritto nel dettaglio tutti i contenuti della documentazione contrattuale vincolante, ha inoltre evidenziato i vantaggi e fornito informazioni in merito alle principali caratteristiche tecniche dell’impianto progettato, volumetria complessiva, quantità annue, vita utile, caratteristiche principali dei rifiuti che verranno smaltiti. Il Consiglio, all’unanimità, ha approvato l’operazione di acquisizione di Aurora, i contenuti della documentazione contrattuale vincolante e conferito mandato all’amministratore per l’esecuzione".

Il 20 dicembre 2022 è "intervenuta la sottoscrizione della documentazione contrattuale vincolante, l’acquisto della partecipazione, l’aumento del capitale sociale di Aurora srl, la nomina dei nuovi organi della società". Il 6 febbraio, "il cda ha approvato all’unanimità il piano industriale 2022-2026". Nel cda del 16 marzo 2023, "l’operazione Aurora srl è stata riportata in sintesi nella relazione degli amministratori al bilancio 2022, approvato come progetto, all’unanimità dal Cda e successivamente approvato dall’assemblea dei soci del 20 aprile 2023".

Questa lettera invata a cinquanta destinatari ha un significato: probabilmente si intende far sapere che la discarica di Riceci l’hanno voluta tutti, che c’era l’accordo di tutti e che nessuno si può permettere di dire di non aver saputo o di esser stato tenuto all’oscuro. Il riferimento è alla consigliera Margherita Pedinelli che si è dimessa il primo luglio scorso scrivendo di non aver avuto notizie sulla discarica né di averla votata e di essersi accorta di avere di fronte una situazione "agghiacciante" di cui non ne vuol proprio sapere. Marche Multiservizi svela che tutti i componenti del cda hanno firmato per la discarica. Chiamarsi fuori adesso è fuori tempo massimo. Ma i più fedeli alleati dei vertici di Mms sono i sindacati. Ieri hanno raccolto 600 firme dei dipendenti per approvare il piano industriale, compresa la discarica di Riceci".