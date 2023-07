Caos parcheggi in viale Trieste "Qui puntualmente ogni week end la situazione è fuori controllo"

Motorini parcheggiati ovunque (foto), sabbia pista ciclabile, auto nei posti dei motocicli. La parte finale di viale Trieste, a Levante, nel fine settimana è un caos: "Ho clienti che disdicono la cena perché non trovano parcheggio e il fine settimana qui non si gira proprio", dice il conte Alessandro Marcucci Pinoli, che denuncia una situazione destinata a peggiorare in agosto: "Parcheggiano ovunque, davanti agli ingressi, sui marciapiede, nella pista ciclabile, e questo si traduce in un pessimo servizio per i turisti. I quali giustamente mi chiamano e si lamentano perché per loro non c’è posto. Non serve nemmeno chiamare la Polizia locale. Purtroppo la situazione è ormai fuori controllo il sabato e la domenica. La mia struttura ha diversi parcheggi, ma non bastano. Eppure basterebbe utilizzare il parcheggio, gratuito per i motorini, dell’istituto Santa Marta. Ma i ragazzi non hanno voglia di fare cinquanta metri e parcheggiano invece in viale Trieste, anche se non c’è spazio. Io in viale convertirei i parcheggi dei motocicli destinandoli alle auto. E’ molto più facile per un giovane parcheggiare all’Alberghiero e farsi due passi per andare in spiaggia, piuttosto che per un turista scaricare i bagagli, spostare l’auto al Santa Marta facendo il giro per la Nazionale". Un minorenne sta parcheggiando nei pressi della rotatoria, negli appositi spazi: "Io cerco sempre – dice – di mettere il mio motorino nel parcheggio anche perché non voglio prendere la multa, non ho i soldi per pagarla e i miei mi rimprovererebbero. Però il sabato qui i posti non ci sono". Squilla il telefono, è il papà del ragazzino: "Per favore non criminalizzate i ragazzi, ci sono tante famiglie in difficoltà economiche per i quali anche pagare la multa è un peso". La situazione il venerdì è sotto controllo, "il problema è quello che accadrà sabato e domenica", dice un altro esercente: "Cerchiamo di convivere, non vogliamo fare del male, ci va bene la tolleranza della Polizia locale che fino ad oggi si è vista poco, però occorrerebbe più attenzione da parte di chi parcheggia motorini o auto. L’altro giorno un’auto stava ostruendo un passo carrabile, ho litigato". Altro problema, la ciclabile vicino alla rotatoria piena di sabbia: ha provocato la caduta di un ciclista.

d. e.