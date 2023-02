"Caos potature in viale Gramsci"

Potatura delle piante su viale Gramsci: caos traffico e tagli eccessivi. Lamentele dei cittadini perché nella prime ore di ieri mattina, tra le 7.30 e le 8.30, nell’orario di maggiore traffico, gli operai di Aset hanno iniziato la potature degli alberi lungo viale Gramsci. Potature considerate necessarie in vista delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale e del lancio dei dolciumi sulla folla. "A noi non sono arrivate lamentele – fa presente il presidente di Aset Paolo Reginelli – gli operai hanno operato nel loro orario di lavoro. E comunque a Fano le file in auto non durano più di 5 minuti".

"Bastava posticipare l’intervento di due ore – replica il segretario della Lega Alessandro Brandoni – e i lavori non avrebbero influito sul traffico". Critiche anche sul taglio ‘pesante’ a cui sono stati sottoposti i platani. "Hanno lasciato qualche rametto in più – fa notare il vice presidente di Lupus in Fabula Claudio Orazi – ma l’approccio verso gli alberi è sempre di scarsa attenzione. In viale Adriatico, alcuni giorni fa, per il passaggio di un catamarano sono stati abbattuti una decina di tamerici". E ancora Orazi su viale Gramsci: "Nel 2018 sono stati tagliati 13 platani considerati pericolanti. Nonostante la promessa dell’allora assessore ai Lavori pubblici Cristian Fanesi di sostituirli, fino ad ora non ne è stato piantato neppure uno".

an. mar.