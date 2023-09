"Caos scuolabus, così non va". Lettera al Comune di 40 famiglie

di Sandro Franceschetti

Quaranta genitori di alunni dell’asilo, delle elementari e delle medie hanno sottoscritto una lettera inviata ieri mattina via Pec al Comune di Colli al Metauro per segnalare problemi nel trasporto scolastico e chiederne la tempestiva risoluzione. Problemi evidenziati da un gruppo di mamme su queste colonne già sabato, causati, in primis, dall’utilizzo da parte della ditta incaricata del servizio, tra gli altri mezzi, di una corriera da 60 posti, che non riuscendo a transitare in tutte le vie del territorio ha effettuato fermate diverse da quelle previste e anche ad orari non coincidenti.

Tutte situazioni che le famiglie, tramite la loro missiva, chiedono "che il Comune affronti urgentemente, prendendo le misure necessarie per garantire un trasporto scolastico sicuro ed efficiente. E’ anche fondamentale – si legge nella lettera – che si fornisca una comunicazione chiara e tempestiva in merito a qualsiasi cambiamento nel servizio e che si garantisca la sicurezza dei nostri figli durante il loro tragitto verso e dalla scuola".

Dall’assessore alla Pubblica istruzione Annachiara Mascarucci arriva ora la rassicurazione che la corriera non sarà più utilizzata e che le fermate saranno quelle standard. "Le modifiche degli orari delle scuole primarie del territorio, che prevedono da quest’anno scolastico la cosiddetta settimana corta – esordisce Mascarucci - ha comportato per il Comune la necessità di uno stravolgimento del servizio. Per affrontare le nuove esigenze, gli uffici, con debito preavviso, hanno formalizzato alla ditta ‘Ago Uno’ la richiesta di 2 mezzi aggiuntivi, rispetto ai 7 utilizzati l’anno scorso. Ma, nonostante le rassicurazioni sulla disponibilità dei mezzi richiesti, la ditta, il 12 settembre, ci ha fornito un elenco di 7 veicoli più capienti, ritenendoli, in quanto tali, idonei al servizio. E solo il 13 (primo giorno di scuola) il Comune è venuto a conoscenza che uno dei mezzi impiegati era una corriera".

"Prontamente – prosegue l’assessore Mascarucci –, abbiamo contestato il suo utilizzo, chiedendone l’immediata sostituzione, e nella giornata di venerdì scorso il servizio è stato reso con un pulmino standard; purtroppo, però, quest’ultimo, nel giro di ritorno, ha subito un guasto meccanico, con ulteriori disagi per bimbi e famiglie (evidenziati nell’articolo su queste colonne di sabato, ndr)". "Da oggi (ieri), comunque, tutti i servizi – rassicura Mascarucci – saranno effettuati con mezzi idonei. Ricordo – termina l’assessore – che Colli al Metauro garantisce il trasporto a oltre 700 bambine e bambini".