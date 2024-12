CAP, Crescendo a Pesaro. Il podcast degli studenti in onda su RayPlaySound

Dal 3 dicembre è online su Raiplaysound il podcast di CAP#Crescendo a Pesaro. Avviato in ottobre, il progetto di Pesaro 2024 che vede protagonista la Generazione Z esplorare il territorio e riformattare lo spazio e il tempo della vita quotidiana, giunge così al traguardo.

Nel mese di ottobre cinque classi di altrettanti Istituti di Pesaro e Fano hanno percorso la città e il territorio - a piedi, in bici, coi mezzi pubblici - disegnando la mappa mentale e materiale degli adolescenti, poi hanno raccontato quest’esperienza in un podcast. Scritto e diretto da Michele Gulinucci con Marianna Bregni e Rita Maneri, il podcast esce su Raiplaysound, piattaforma streaming della Rai, con 5 episodi: il primo "Pesaro per noi" della IV A Liceo Artistico Ferruccio Mengaroni è già online; il 10 il secondo episodio "Fanoptikon" della IV A Liceo Classico Nolfi Apolloni/Fano; il 17 terzo episodio "Fiumemare" della IV F Istituto Alberghiero Santa Marta; il 23 quarto episodio "Dietro il paesaggio" della IV S Istituto tecnico Seneca/Fano e il 31 quinto episodio "Montagna magica" delle terze classi della Scuola media Manzoni/Istituto Comprensivo Villa San Martino.

Nel primo episodio la IV A del Liceo Mengaroni pedala dal centro al lungomare, fa colazione in pasticceria, visita il Museo della Bicicletta, attraversa piazzale Matteotti e Baia Flaminia, la Biblioteca San Giovanni e la Stazione, fino al Parco Miralfiore. Una mappa da adolescenti che s’interrogano sulle amicizie, il futuro, la solitudine, i luoghi dell’anima. In chiusura, il ’pensiero adulto’ dell’assessora Camilla Murgia su Pesaro “post Capitale”.

"I ragazzi hanno accettato di giocare con noi a fare sul serio e di gettare la maschera - sottolinea Michele Gulinucci -. Dimostrano che riformattare lo spazio e il tempo della città è possibile, e che il mondo si scopre sotto casa. Con il loro racconto Pesaro Capitale supera il 2024".

Accompagnati da prof quasi silenti, i ragazzi incontrano persone e scoprono luoghi, si prendono la libertà di stupirsi e contraddirsi, discutono, divagano ed escono allo scoperto. Dicono cose che non si dicono né in classe né altrove e, percorrendo le strade di tutti i giorni, scoprono il piacere di un’avventura nuova. Altri studenti hanno disegnato i percorsi fissandoli in un’immagine d’autore. Oltre 100 idee grafiche hanno animato un contest non competitivo, il cui esito sono le copertine pubblicate su Raiplaysound e la serie di manifesti e stickers stampati e distribuiti nei luoghi citati nel podcast. Le scuole coinvolte sono il Liceo Artistico Mengaroni, soggetto attuatore delle attività, il Liceo Artistico Apolloni di Fano e la Scuola del Libro di Urbino. Alla guida delle operazioni un team di insegnanti coordinato da Giuseppe Rondina, con Andrea Solomita, Giovanni Ferri, Stefano Franceschetti. La grafica del podcast è stata realizzata da Elisa Fabi, studentessa della Scuola del Libro di Urbino.