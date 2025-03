Capacità bestiali: applausi per il pastore tedesco Malinois

Si è aggiudicato domenica pomeriggio, salendo sul gradino più alto del podio, il premio del trofeo ‘Enci utilità e difesa 2025’ il pastore belga Malinois ‘Gooby doo Chetan Soul’, condotto da Marco Mannara. Tra oltre un centinaio di addestratori con i loro cani che nel week end si sono dati appuntamento al campo sportivo Spadoni di Montecchio a Vallefoglia per l’importante competizione cinofila, il pastore belga (foto) si è distinto per la sua abilità in tutte le discipline ed è stato coperto di applausi dal pubblico.

A conclusione della rassegna, è stato consegnato dagli organizzatori dell’iniziativa anche il premio Fair Play a Massimiliano Maggini, che ha ricevuto un assegno di mille euro, somma che verrà devoluta ai ragazzi dell’Aias Pesaro. Massimiliano con il suo boxer ‘New Gold Box Umbra’ ha così realizzato il sogno della sua ex conduttrice, Ileana Ramona Dumitri, la donna recentemente scomparsa, che aveva tra i suoi desideri quello di portare il suo cane al mondiale di razza. Un tributo alla passione di Ileana, che vivrà sempre nel cuore della comunità cinofila.