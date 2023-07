Capanna, presidente del Gal: "Quasi tre milioni per il turismo"

Ci sono 2,8 milioni da spendere sul territorio per il suo sviluppo. Come impiegarli? Il Gal, Gruppo di azione locale del Montelfetro che comprende ventisette comuni dell’entroterra, sta incontrando imprese e associazioni di categoria per condividere le strategie di sviluppo. Oggi alle 16 alla sala Monteverdi di Fermignano, il presidente del Gal Bruno Capanna, incontrerà le associazioni di categoria. Giovedì 6 luglio invece il Gal sarà a Cagli alle 16, nel palazzo comunale, per l’ultimo incontro con i vari soggetti interessati.

Capanna, dove e come spendere 2,8 milioni di euro per lo sviluppo dell’entroterra, qual è l’indirizzo emerso finora?

"Le aziende e le associazioni, che invito a partecipare agli incontri di oggi e giovedì, ci chiedono di continuare a investire nel settore del turismo. Fino ad ora abbiamo finanziato strutture ricettive e servizi per migliorare l’accoglienza. In questa programmazione le risorse non sono tantissime rispetto al passato: 2,8 contro i 7 milioni, c’è dunque l’esigenza di spendere bene".

L’obiettivo?

"Far funzionare le attività del territorio. Ad esempio negli anni passati si sono aperti tanti musei con i finanziamenti pubblici, ma in realtà non tutti sono fruibili. Ora abbiamo l’opportunità di rilanciarli, è l’invito che facciamo ai comuni e che gli stessi stanno raccogliendo"

Su cos’altro investire?

"Su tutto ciò che può attrarre gente. Abbiamo finanziato parchi divertimento. Inoltre progetti legati alle bike sono una rivoluzione per le aree montane grazie anche all’introduzione delle biciclette elettriche. E poi i parchi tematici. Abbiamo aiutato i comuni nel recupero delle piazze e dei giardini, oltre che di beni con finalità turistiche. Questo quello che abbiamo fatto finora"

In futuro?

"Bisogna mettere in rete e far funzionare tutti questi interventi fatti in passato, non solo dal Gal ma anche da Regione ed enti pubblici. Bisogna far funzionare meglio il sistema"

Tempi e modi?

"Presenteremo un Piano alla Regione, una volta approvato lo stesso, usciranno dei bandi a cui i comuni e i privati possono partecipare e quindi i finanziamenti saranno assegnati in base alla qualità dei progetti e in base a indicazioni della Regione e dell’Unione Europea. Il Piano va dal 2023 al 2027"

Davide Eusebi