Capanno devastato da rogo. Strage di animali da cortile

Trenta animali da cortile morti, soltanto due galli e due oche superstiti. È il bilancio drammatico dell’incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha ridotto in cenere un capanno agricolo dell’ampiezza di dieci metri per dieci in strada di Valcelli, tra Ginestreto e Villa Betti, alle porte di Pesaro. Una piccola Arca di Noè andata in fumo in pochi minuti. Le fiamme sono divampate poco prima dell’una meno un quarto, sorprendendo i residenti che hanno visto la colonna di fumo levarsi nel buio e hanno chiamato il 115. Sul posto sono accorsi tempestivamente i Vigili del fuoco di Pesaro, intervenuti con due autobotti e un’intera squadra. L’incendio era già esteso: il capanno era completamente avvolto dal fuoco e i pompieri hanno dovuto lottare ininterrottamente per oltre quattro ore per domare le fiamme e raffreddare i materiali diventati incandescenti. All’interno della struttura non si trovavano solo gli animali, ma anche alcuni macchinari agricoli, un trattore e una vettura, che sono andati distrutti dal rogo e ora ridotti a carcasse annerite. L’odore acre di plastica e ferro bruciati ha accompagnato per tutta la notte le operazioni di spegnimento. La colonna di fumo, visibile anche a distanza, ha destato timore e preoccupazione tra i residenti della zona che, in piena notte, si sono accorti dell’emergenza. Le operazioni di bonifica si sono concluse solo alle prime luci dell’alba, quando i vigili del fuoco hanno potuto dichiarare l’area definitivamente in sicurezza. Per gli animali che si trovavano nel capanno, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: trenta tra oche e galline sono rimaste intrappolate e hanno trovato la morte. Ora resta da chiarire la causa del rogo e, per i proprietari, resta solo la conta dei danni: un piccolo patrimonio agricolo svanito in una notte.

