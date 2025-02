Capannone agricolo in fiamme finisce interamente distrutto

Un capanno agricolo in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri a Fermignano. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 17 in via Costa a causa di un incendio che ha coinvolto un capannone agricolo. Non si conosce al momento l’origine del rogo che ha divorato la struttura. La squadra di Pesaro è tempestivamente intervenuta sul posto e ha spento l’incendio con l’ausilio di due autobotti evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente nell’area circostante.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’intervento.