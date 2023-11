Capannone con l’amianto: "Perché il Comune non fa nulla?"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi riporta sotto i riflettori il problema della rimozione dell’amianto da un capannone di Monteciccardo. L’esponente politico tira in ballo l’amministrazione perché non ha fatto ciò che aveva promesso in quanto "non ha ancora ottemperato alla rimozione del materiale contenente amianto depositato all’interno della struttura industriale di via Marconi, municipio di Monteciccardo-Pesaro, sostituendosi al privato per poi promuovere azione di rivalsa come la legge prevede e dispone. Forse il controllo del territorio, la salute pubblica dei cittadini, non è tra le massime priorità di un Ente municipale? Sono tutti interrogativi che meritano una risposta e ai quali, invece, il sindaco Ricci e la sua amministrazione continuano ad evadere in barba alla legge. Non basta emettere un’ordinanza, occorre verificare che sia rispettata. Ed invece, scaduti i termini previsti, l’amministrazione di Pesaro non ha ancora preso i provvedimenti necessari alla risoluzione di questa problematica che impatta fortemente sulla qualità della vita dei residenti della popolosa zona. L’Ast 1 sta effettuando i passi necessari per richiamare alle proprie responsabilità la giunta Ricci che, mi auguro, possa svegliarsi dal torpore nel quale è caduto e nel quale, da moltissimi anni, ha trascinato la nostra città. Il 22 novembre scorso, infatti, è stata inviata una nuova nota, trasmessa per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Pesaro, con la quale si indica l’opportunità di emettere un’ulteriore ordinanza a tutela della salute pubblica, finalizzata a imporre la bonifica del sito nel minor tempo possibile o ad adottare soluzioni alternative al fine di eliminare il rischio per la salute pubblica, in particolare per i residenti in prossimità del sito stesso.

Come presidente della IV Commissione ho sempre posto l’accento – continua Baiocchi – sulla pericolosità dell’amianto per la salute pubblica, promuovendo atti e delibere che accelerano la rimozione di questo materiale e favorire la bonifica. Mi auguro che si possa risolvere entro brevissimo tempo, siamo già in clamoroso ritardo e dalla struttura si stanno continuando a liberare nell’aria particelle". Il problema era stato sollevato anche dal consigliere di FdI Daniele Malandrino.