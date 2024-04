"Capannoni dei carri, intervenire ora". Il centro destra incalza la giunta

Si parlerà di Carnevale anche al prossimo Consiglio comunale, previsto per giovedì 4 o, in subordine, venerdì 5. Infatti Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione per chiedere "quali azioni l’amministrazione voglia mettere in campo per la manutenzione e la messa in sicurezza degli stabili". Come noto infatti i capannoni hanno subito negli ultimi tempi e continuano a mal sopportare i colpi del meteo che si accaniscono sulle sue strutture logore, creando infiltrazioni (vedi foto del gennaio scorso) e mettendo in serio pericolo il lavoro degli stessi carristi, ostringendoli per di più a lavorare in condizioni al limite della decenza. Motivo per il quale la Carnevalesca ha più volte chiesto l’intervento dell’amministrazione segnalando il deterioramento degli stabili.

Nell’interrogazione dei partiti di centrodestra si chiede in che modo il Comune voglia dimostrare di credere nella principale manifestazione cittadina, intervenendo quanto prima sugli immobili che versano in condizione di grave precarietà. Tra l’altro negli ultimi tempi il Carnevale ha goduto di un rinnovato interesse nel panorama nazionale, grazie ai riconoscimenti del Ministero della Cultura, e al percorso Unesco che si sta portando avanti. Motivo in più per non sottovalutare il potenziale di questa manifestazione intervenendo quanto prima "con attenzione e rigore".