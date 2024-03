"Capannoni del Carnevale tra disagi e degrado"

Il cancello d’ingresso all’area dei capannoni è crollato e così è rimasto, abbandonato a terra, la porta degli hangar danneggiata dal vento è stata riparata alla meglio e quando piove le infiltrazioni d’acqua dal tetto fanno saltare l’impianto elettrico con il rischio di danneggiare carri e macchinari. A denunciare le condizioni di "precarietà" nelle quali opera chi organizza la principale manifestazione cittadina sono la presidente Maria Flora Giammarioli e il vice presidente Stefano Mirisola, affiancati dai maestri carristi Matteo Angherà e Luca Vassillich. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio il crollo del cancello. "Per fortuna – commenta la presidente Giammarioli – che la persona che lo stava aprendo non si è fatta male. Lo sapete cosa ha risposto il Comune alla mia lettera formale con la quale segnalavo il crollo? Che ce ne dovevamo fare carico noi, perché il cancello rientra nell’ordinaria amministrazione".

"Facciamo fatica a chiudere il bilancio – fa notare Giammarioli – e dal Comune ci rispondono che la sistemazione del cancello è di nostra competenza? La Carnevalesca si deve accollare 20 anni di mancata manutenzione? Voglio ricordare che nel 2022 il governo tolse il finanziamento di 1 milione di euro ai Carnevali storici, per Fano furono 50 mila euro in meno. Mentre tutti gli altri Carnevali sono stati risarciti, noi non abbiamo avuto un soldo" Il cancello è l’ultimo dei tanti problemi che si sono manifestati in questi anni nei capannoni del Carnevale di viale Piceno: "La porta d’accesso danneggiata mesi fa dal vento è stato sistemata con delle pannellature provvisorie – insiste Giammarioli – poi non si è visto più nessuno".

"Mentre l’altra anta della porta – fanno notare i carristi – non è più fissata bene e fa passare l’acqua". A causa delle infiltrazioni le plafoniere si sono arrugginite, la metà dei led non funziona e quando piove salta continuamente l’impianto elettrico con il rischio di danneggiare l’attrezzatura: "D’altra parte dal 2004 ad oggi non è mai stata eseguita alcuna manutenzione sui capannoni". E ancora Giammarioli: "Benissimo la Fabbrica del Carnevale (il contenitore cultura che dovrà sorgere al Sant’Arcangelo per dare impulso alla manifestazione ndr), ma se il Carnevale muore non servirà a nulla". Conclude Mirisola: "Quest’anno il Carnevale è andato molto bene, abbiamo degli ottimi carristi che andrebbero tutelati ma purtroppo lavorano in capannoni di cui vergognarsi".

Anna Marchetti