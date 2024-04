Capire e scoprire Federico Brandani. A parlarne è Marina Mancini

Uno scultore urbinate che segnò il Cinquecento lasciando letteralmente… di stucco tutta Italia, da Torino a Loreto, da Fabriano a Roma: Federico Brandani. Se ne parlerà domani pomeriggio alle ore 16,30 in uno degli “Incontri con la città“ organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con Unilit e col patrocinio del Comune di Urbino, nella sala Acli in piazza Rinascimento 7.

La professoressa e studiosa senigalliese Marina Mancini traccerà un profilo storico e soprattutto artistico del grande maestro dell’arte plastica che creò veri e propri capolavori ovunque si spostasse. Spiega Mancini: "Avendo curato un volume su di essi, il mio racconto muoverà i passi a partire dai soffitti di palazzo Baviera di Senigallia, scoprendo la famiglia committente, le loro dimore e il ciclo che fecero realizzare a Brandani, che sviluppa vari temi tratti dalla letteratura classica. Il fascino viene dall’eleganza estetica unita alla grande ricchezza iconografica. Federico Brandani, che padroneggiava con grande abilità l’arte dello stucco, lavorò per committenze prestigiose occupandosi della decorazione di castelli, palazzi nobiliari nonché varie residenze ducali. Del resto si era formato nel crogiuolo della cultura umanistica innestata da Federico da Montefeltro ed ereditata da personalità di spicco dell’arte cinquecentesca".

Brandani (1520 - 1575) lavorò nel corso della sua folgorante carriera per il Papa a Roma, per i Savoia a Rivoli e Fossano, per i duchi di Urbino, per i Tiranni a Cagli, per i Brancaleoni a Piobbico, oltre a tutta una serie di altre committenze solo apparentemente minori. "Fondamentale fu l’esperienza romana per la formazione del suo bagaglio iconografico – prosegue Mancini – a cui attinse per aggiornare i suoi committenti sulle sensazionali scoperte archeologiche romane coeve: interessante scoprirne le citazioni esplorando le volte di Palazzetto Baviera".

A Urbino si conservano varie opere brandanesche in vari luoghi: tra esse, il suo capolavoro più celebre e impressionante, il presepe a grandezza naturale dell’oratorio di san Giuseppe. Tutto questo ed altro si potrà scoprire domani, a ingresso libero.

gio. vol.