Capire il fenomeno WikiLeaks Gli studenti del “Mamiani“ a confronto sul caso Assange

Domani dalle ore 10, nell’aula magna del liceo “Mamiani“ al campus di via Nanterre, ci sarà un incontro nell’ambito del progetto “Le ragioni della pace, la trasparenza e il diritto alla libera informazione“ – curato dal prof Andrea Bertuccioli – dove gli studenti incontreranno la giornalista Stefania Maurizi, autrice del libro “Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange“, edizioni Chiarelettere relativo al caso Julian AssangeWikileaks. Il progetto intende sensibilizzare gli studenti sulla storia e le lotte del movimento pacifista, sulle ragioni della pace e della non violenza e sul diritto alla libera informazione, anche al fine di comprendere il dissidio tra segretezza, ragion di Stato e stato di salute delle nostre democrazie.

E’ in tale ambito che il 28 gennaio, il Liceo ha ospitato Folco Terzani e il biografo e curatore dell’opera omnia di Tiziano Terzani, Alen Loreti. In tale occasione, gli studenti hanno potuto vedere, in anteprima nazionale, il recentissimo documentario del regista Mario Zanot. Il viaggio della vita che ripercorre le tappe della carriera di Tiziano Terzani.

Il libro di Stefania Maurizi è una accurata ricostruzione del caso Assange.