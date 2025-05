Capire Paolo Volponi con il suo sguardo al di là delle mura

Diventare protagonisti del nostro territorio tramite un film? A Urbino è possibile, anche prendendovi parte attiva, e come farlo sarà spiegato domani pomeriggio in un incontro che si terrà alle ore 16 alla sala del Maniscalco. Il titolo c’è già: Come un falco incerto. Lo sguardo di Volponi al di là delle mura; sarà un docufilm diretto dal regista Andrea Laquidara e avrà come protagonisti scritti di Volponi, focalizzando l’attenzione sulla relazione uomo-paesaggio: "Già nei componimenti giovanili – spiega Laquidara – vi è un continuo riferimento al rapporto tra luoghi e umanità che li abita. Il progetto avrà anche un intento didattico: i partecipanti a dei laboratori di ateneo e scuole superiori saranno invitati a collaborare al film. La lavorazione è prevista per i prossimi mesi e ora siamo nell’ultima fase di ricerca di partner e sostenitori". L’operazione apre le porte a tutti gli interessati nell’incontro di domani. Vari i partner che hanno già dato l’adesione, oltre ad AB produzioni e associazione La Ginestra, BCC Metauro, Pro Loco Urbino, Università e Club Unesco: "Siamo orgogliosi – aggiunge Francesco Hemmeler del CUUM – di presentare questo progetto dedicato alla valorizzazione di Urbino come patrimonio culturale vivo, intrecciando l’eredità storica della città con la forza evocativa del paesaggio che la circonda attraverso le parole di Volponi. Questo documentario vuole essere un omaggio alla cultura, alla memoria e alla bellezza, elementi indissolubili che fanno di Urbino un luogo unico al mondo".

Anche il Comune sostiene l’iniziativa: "L’idea l’abbiamo condivisa già da mesi – dice l’assessore alla cultura Lara Ottaviani – ed è bello che nonostante si sia terminato l’anno di celebrazioni si continui a portare attenzione su Volponi".

gio. vol.