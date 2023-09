"Capisco bene quella bambina"

Una pesca. Il simbolo dell’ingenuità. Lo spot pubblicitario di Esselunga che ha creato scalpore. La figlia di due separati, mentre fa la spesa con la madre, chiede di comprare una pesca; alla fine della pubblicità, la bimba regala il frutto al papà e gli dice che è da parte della mamma. C’è chi crede sia una campagna a sostenimento del concetto di ‘famiglia tradizionale’ che a sua volta non concepisce la separazione di madre e padre nonché la disgregazione di quel disegno trittico ispirato alla sacra famiglia. C’è chi sostiene sia colma di negatività a discapito degli spettatori che meritano serenità, inconsci però del fatto che quest’ultima deriva solo da una falsa positività e messaggi fittizi. C’è addirittura chi dice essere una propaganda lgbt.

Non siamo di fronte alla classica famigliola felice dai sorrisi smaglianti; questa è la rappresentazione di una realtà che, ancora oggi nel 2023, rimane un tabù. È una pubblicità che avrei voluto vedere da piccola, quando mi disperavo cercando di capire il motivo della separazione dei miei genitori, mi sarei sentita meno sola sapendo ci fosse qualcun altro sulla mia stessa barca. La verità è che oggi si pensa solo alla convenzionalità, all’apparenza perfetta, e al successo, senza considerare i sentimenti altrui. Io credo sia stato molto coraggioso far uscire uno spot del genere, non c’è nulla di scandaloso, anzi, è stata una scelta nobile quella di mettere in luce la fragilità e la tristezza di molti bambini che sono nella stessa situazione. Essere figli di genitori separati non è facile: è un continuo sentir parlare male della parte opposta, è il disprezzo disegnato sul volto di due persone che non stanno più insieme, ma che condividono il frutto di un amore che è stato e che mai più sarà. Il mondo ha bisogno di più umanità.

Asia D’Arcangelo