Capitale degli scout adulti. Arriveranno da tutta Italia

Adulti scout da tutta la Penisola. Per questo Pesaro, oltre ad essere capitale della cultura, lo sarà anche degli adulti col foulard. Si svolgerà infatti nella struttura alberghiera di Villa Borromeo, oggi, domani e il 28 gennaio il “Parlamentino” del Masci, organismo decisionale ed esecutivo del Movimento. Lo ha deciso la presidenza nazionale come riconoscimento nei confronti di Pesaro Capitale della cultura 2024 ed in considerazione di una radicata e forte presenza della comunità di adulti scouts nella nostra città. Il Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani conta circa 6000 iscritti, distribuiti in 400 comunità presenti su tutto il territorio nazionale e l’Italia, a livello mondiale, è una delle nazioni trainanti dello scautismo adulto. Capisaldi del Masci sono la fede (fa parte degli organismi riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana), il servizio (comunitario e singolo) e l’educazione permanente. Alfonso Corraducci, nuovo Magister di Pesaro, da un paio d’anni, spiega nei dettagli l’evento.

Che cosa pensa di questo privilegio che vi viene offerto?

"Siamo contenti che, dopo l’Assemblea Nazionale che si è tenuta nella bellissima Lucca, ora sia stata scelta Pesaro per l’incontro dei rappresentanti Masci di tutte le regioni. In occasione della nomina della nostra Città a Capitale della Cultura 2024, saranno presenti, oltre ai segretari regionali, anche i dieci componenti del Comitato Esecutivo che rappresentano il braccio operativo del Movimento".

Quali compiti sono stati assegnati alla vostra Comunità?

"Accoglienza, visita alla Città con particolare sosta al museo Diocesano ed ai mosaici del Duomo. Parteciperemo alla Messa domenicale e, per qualcuno dei nostri iscritti, sarà l’occasione di rivedere e salutare vecchi amici e compagni di strada".

Potrà essere un’occasione per aumentare la vostra visibilità?

"Questo è il nostro augurio. Confidiamo che, nel mondo dello scautismo giovanile e in città, possano emergere persone adulte che abbiano voglia di vivere la nostra esperienza".

