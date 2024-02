Capitale della cultura 2024: è arrivato il turno di Apecchio

La “Capitale della cultura 2024“ si sposta ad Apecchio, terzo Comune protagonista del progetto “50X50 Capitali al quadrato di Pesaro 2024“. Un “passaggio di testimone“ che ogni settimana del 2024, a turno, accenderà i riflettori sui Comuni della nostra Provincia. E da domani al 18 febbraio sarà il turno di Apecchio che sventolerà la “Bandiera Arancione“ appena ricevuta. "Il programma che proponiamo è un lavoro corale con diversi appuntamenti per coinvolgere tutti i temi messi in campo negli ultimi anni anche grazie alla collaborazione con Pesaro – spiega Vittorio Nicolucci, sindaco di Apecchio –. Un’occasione per mettere in mostra il territorio oltre che al riconoscimento di qualità che il Touring Club Italiano ci ha assegnato con la “Bandiera Arancione“".

Letture, laboratori, presentazioni, due mostre e incontri, un calendario ricco che partirà il 12 febbraio alle 18 nel Teatro “G. Perugini“ con l’inaugurazione del riconoscimento ottenuto e un momento dedicato alla poesia che si concluderà in un buffet tipico gratuito del Circolo Arci. Sarà Alessio Torino il protagonista della giornata di martedì che, alle 18,30 al Circolo Arci, presenterà il suo romanzo “Cuori in piena“ a cura di Associazione Hortus. Mercoledì 14 si sposterà l’attenzione nella Biblioteca Comunale in cui alle 16,30 si terrà il laboratorio ludico-creativo per bambini “Pezzetti di pace“ a cura di Ilaria Tarsi e Alessio Valeri del Teatro Alte Marche.

"Ben tre gli appuntamenti per venerdì – dice Giulia Pazzaglia, consigliere con la delega alla cultura –. Alle 16,30 a Villa Santa Maria a Serravalle di Carda sarà possibile partecipare ad un laboratorio di cinema d’animazione per bambini dal nome “Creando lupi blu“. In serata alle 20,30 al Teatro “G. Perugini“ ci sarà uno spettacolo di pianoforte a quattro mani dal titolo “Quella sagoma di Dante“ in cui si racconterà Dante e la Divina Commedia, per finire alle 22 al Circolo ci sarà “Faló acoustic duo“. Un weekend scoppiettante che vedrà alle 16 di sabato, sempre a Teatro, una tavola rotonda sulla Battaglia di San Romano, la Pala dei Montefeltro a Brera, la Madonna di Senigallia e la Flagellazione a cura dell’associazione Amici della Storia. Due mostre per questa settimana che, sempre sabato alle 18, verranno inaugurate a Palazzo Ubaldini. La prima a cura di Ferruccio Cucchiarini che tratterà il mestiere dell’illustratore, invece, la seconda proporrà una serie di fotografie di Paolo Tosti su Apecchio, “la città bestiale“. Domenica sarà una giornata intensa che inizierà con un primo appuntamento di trekking nel bosco alle 10 a cura di La Macina Terre Alte. Alle 12 sarà il turno della presentazione della rivista Sybillae nella Biblioteca Comunale e, alle 15, dal Porticato di Palazzo Ubaldini partirà una visita guidata del centro storico con Daniela Rossi. Alle 15,30 nel Circolo Arci ci sarà un laboratorio per grandi e piccini chiamato “il gioco del teatro“, infine, alle 17 a Teatro un approfondimento sulla Provincia. Il Carnevale non può mancare e sabato alle 21,30 sarà il momento del Carnevale morto tra le vie della città, alle 22,invece, la Sala Polivalente accoglierà il Carnevale degli Appennini. "Altri due appuntamenti della rassegna “Cosa c’è Dop“ – dice Daniele Vimini, vicesindaco –. Il primo venerdì alle 19 al Circolo Arci con il sommelier Otello Renzi, info 333 6034837, l’altro, domenica alle 20 al Bar Civico 14+5 l’appuntamento con il sommelier Raffaele Papi per info 334 8477800". Per febbraio visite gratis a Palazzo Ubaldini e Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone.

Ilenia Baldantoni