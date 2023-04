Capitale della cultura 2025: Agrigento succederà a Pesaro

Sarà Agrigento la città che nel 2025 raccoglierà il testimone di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. "Complimenti a tutte le dieci realtà finaliste e congratulazioni ad Agrigento, al sindaco Francesco Miccichè, per questa importante vittoria", hanno commentato il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini al termine della cerimonia che ieri mattina a Roma ha assegnazione il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025.

Oltre ad Agrigento, proclamata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, le altre nove finaliste erano Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia). "Nella nostra provincia non c’è soltanto la Valle dei Templi – ha detto Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento – ma vi sono 40 siti archeologici. Abbiamo creato la Costa del Mito che va da Selinunte a Gela. E poi, siamo la patria di Luigi Pirandello come di Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri: materia per lavorare ce n’è tanta...". E apre anche alla possibilità di coinvolgere Siracusa, l’altra grande ‘capitale greca’ della Sicilia e dell’Italia, che lo scorso anno era stata inserita fra le finaliste per il titolo, poi assegnato a

Pesaro, di capitale italiana della Cultura per il 2024.

La prima città ad aggiudicarsi il riconoscimento fu Mantova nel 2016, poi Pistoia (2017), Palermo (2018) e Parma nel 2020, prorogato anche nel 2021 a causa della pandemia. Lo scorso anno Procida, nel 2023 Bergamo e Brescia, nel 2024 Pesaro.