Capitale della cultura, battesimo con Mattarella A fine mese verrà il ministro Sangiuliano

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, il prossimo 24 febbraio sarà a Pesaro. Verrà per inaugurare il restyling del Centro arti visive Pescheria, primo passo concreto per la città che si prepara per vivere il titolo di capitale della cultura 2024. A dare l’annuncio è stato ieri, il vicesindaco, Daniele Vimini, in occasione della riunione plenaria di presentazione ai sindaci della road map che precede l’anno di celebrazioni. L’incontro è avvenuto nella magnificenza del salone metaurense con il prefetto Emanuela Saveria Greco a fare gli onori di casa. "Tra circa un anno – ha continuato Vimini ammettendo una certa emozione – a gennaio 2024, con noi a dare il via all’inaugurazione ci sarà il Presidente della Repubblica". Prima di lasciare il pulpito a Silvano Straccini, direttore della neo Fondazione Pescheria, braccio operativo di derivazione comunale chiamata ad attuare il dossier quale cabina di regia, Vimini ha lanciato una metafora riguardo l’eredità che il titolo potrebbe portare a tutto il territorio: "Pensiamo a Matera. Vedreste, ancora oggi, un fermento continuo. Se vi state chiedendo cosa raccoglieremo da questa sfida, rispondo che dipende molto da noi, da quanto ci crederemo. Se dovessimo prefigurarci il clima non sarà quello dettato dal fuoco effimero...