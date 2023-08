"Capitale della cultura e del cemento"

E proprio i lavori che sono in corso lungo l’interquartieri sono al centro di una nota polemica firmata da Luigi Tagliolini dei Verdi. Facendo ironia l’ex assessore provinciale scrive "Stop al consumo di suolo – Pesaro risponde con le ruspe". E prosegue: "Da alcuni giorni due o tre ruspe stano massacrando le ultime aree verdi lungo l’interquartieri, lato Diba, sicuramente per costruire nuovi capannoni e centri commerciali come se vi fosse un bisogno imminente. Ci sono migliaia di capannoni vuoti, di case invendute, di ruderi da recuperare ma questa è solo utopia o miopia dei Verdi che non ne capiscono di economia. Hanno distrutto e cementificato – continua Tagliolini – una collina e una fascia verde della Celletta a Muraglia per costruire una bretella, hanno aperto una voragine per pochi chiolometri, hanno spianato una meravigliosa area verde lato autostrada per organizzare, dicono, il cantiere per costruire due caselli di Pesaro sud e Fano nord che nessuno ha mai richiesto. La nostra città, capitale della Cultura dall’inizio del prossimo anno, è in perfetta sintonia con quel modello di governo che straparla bene, ma distrugge e consuma inutilmente il territorio con il solo obiettivo di assecondare gli appetiti dei costruttori".