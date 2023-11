Capitale della Cultura. Mistero Rocca Costanza: "Ancora in programma lavori per cinque milioni"

Manca solo il cartello ‘stiamo lavorando per voi‘ appeso all’entrata di Rocca Costanza. Perché mancano ancora cinque milioni e mezzo di lavori all’interno della fortezza. Dal Demanio dicono solamente: "Qualcosa faremo per il 2024", e cioè Pesaro capitale della cultura. Ma cosa non si sa bene. Dall’archivio di Stato fanno sapere che loro non hanno voce in capitolo "e i programmi che erano stati fatti lo scorso anno, sono slittati nel tempo".

Il sottosegretario con delega al Demanio, Lucia Albano, che aveva annunciato ad inizio estate che la Rocca sarebbe tornata alla città, non manda segnali di alcun genere. Ed in Comune a chi chiede del museo Dario Fo e Franca Rame, facendo appunto riferimento al sottosegretario, che voleva dare il ben servito a questa soluzione, risponde: "Albano chi?".

Il monumento ‘perno’ della città in questo momento è un oggetto misterioso perché sono da poco terminati i lavori per oltre 300mila euro all’interno della fortezza studiata anche da Leonardo da Vinci: i suoi disegni sono al Louvre.

Le uniche certezze arrivano da Franco Arceci da tanti anni uno degli uomini-macchina dell’amministrazione comunale: "Con il museo Dario Fo Franca Rame non ci sono problemi e si va vanti anche perché sono stati stanziati due milioni di euro dall’allora ministro alla Cultura Dario Franceschini per questo museo che comunque richiamerà persone un po’ da tutto il mondo". Per quello che riguarda l’amministrazione "ci saranno a disposizione alcune stanze ed anche il torrione di sinistra guardando l’entrata, che potrà accogliere anche visitatori e turisti che vogliono osservare la città dall’alto. Non solo questo perché sarà a disposizione dell’amministrazione per gli eventi anche il cortile centrale", conclude Arceci.

Come noto la fortezza è stata divisa in tre ‘parti’, con l’Archivio di Stato che andrà ad occupare oltre il lato che dà verso la Statale, anche gran parte della Cavallerizza (i sotterranei, ndr) che diventeranno dei depositi. Quindi una parte delle stanze che danno verso piazzale Matteotti saranno occupate dal museo Dario Fo Franca Rame e quindi un’altra ala sarà a disposizione dell’amministrazione comunale.

In toni non polemici sull’argomento Rocca Costanza il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Giorgio Mochi scrive a proposito del museo dedicato a Dario Fo e Franca Ramae: "E’ una questione che ho molto a cuore questa del museo dedicato a Fo e alla moglie. Chiedo all’amministrazione comunale di fare un piccolo sondaggio – un referendum costerebbe troppo – per capire il grado di consenso riguardo a questa decisione".

La Rocca ha perso la sua funzione carceraria dal 1989, quindi sono passati ormai 35 anni, e ci sono stati problemi negli anni per le uscite di sicurezza che ne hanno limitato l’uso. E sotto questo profilo è stata messa in conto una seconda via di fuga che si dovrebbe ricavare sotto il ponte d’entrata, lavori che dovrebbero rientrare nei cinque milioni di euro che sono stati messi nel conto da parte del Demanio.

m.g.