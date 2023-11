Capitale della cultura, non facciamoci prendere la mano

(...)

Ma per carità, nel marketing non c’è confine che tenga per i sogni e quindi va benissimo anche andare da un oceano all’altro. E nel riccismo c’è sempre stata un po’ di grandeur che può anche far sorridere ma in fondo non fa male a nessuno. Però un limite, almeno uno, forse è il caso che ce lo diamo tutti. Sia chiaro, lo diciamo scherzandoci su, ma l’altro giorno ci siamo imbattuti in un servizio che una rivista specializzata nel turismo ha dedicato a Pesaro e all’improvviso siamo stati travolti dall’ansia da prestazione. Sopra una foto di Ricci, sorridente in maniche di camicia (vedi servizio in questa pagina), c’era un sommario che recitava così: "I pesaresi sono belli. Tonici, abbronzati e sorridenti, ancora di più quando sono in sella alla loro bicicletta". E poi nel testo dell’articolo: "Pedala, il sindaco Matteo Ricci, asciutto e atletico come tutti gli altri". Non è finita: "Scende la notte fra i colli, la riviera e il lungomare, ma Pesaro non dorme mai – prosegue l’articolista –. Qui tutto è accogliente, energico, solare. Pesaro non è una città, ma uno stile di vita".

Sembra una di quelle situazioni in cui ti viene spontaneo guardarti alle spalle per vedere se c’è qualcuno dietro, mentre ti chiedi: "Ma sta dicendo a me?". Ora non sappiamo se questo servizio sulla rivista turistica sia stato spontaneo o se il cantore della pesaresità sia stato in qualche modo incentivato, ma comunque sia: non esageriamo.

Forse non è proprio il caso di alzare troppo l’asticella delle aspettative, perché già sarà una faticaccia – ma ce la faremo – dimostrarsi all’altezza di un titolo altisonante come quello di capitale della cultura italiana. Però adesso non pretendano, i turisti, che esibiamo anche addominali scolpiti e bicipiti di ferro per tutto il 2024 solo perché adesso iniziano a far girare la voce che i pesaresi sono tutti tonici, belli e abbronzati. Dai, non facciamoci prendere la mano.

Roberto Fiaccarini