Capitale della Rossini Maxi tavolata in zona mare Con 2024 pizze da gustare

E’ vero che il 2024 ancora dovrà aspettare quattro mesi prima di arrivare. Ma gli amministratori pesaresi sono già diversi mesi che si occupano di appalti, lavori, consolidamenti, riaperture, inaugurazioni e non vedono già l’ora. Aspettando comunque di mettere definitivamente a posto le strade disagiate, bucate e saltellanti, Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini invitano, senza esclusione alcuna, "a segnare la data di una serata eccezionale per festeggiare, insieme, Pesaro 2024". In realtà non c’è niente di clamorosamente nuovo.

Semplicemente il prossimo 6 settembre si terrà una tavolata "maxi": "Lunga decine di metri, con 4.048 uova sode e 6.072 cucchiai di maionese, 2.024 pizze Rossini da gustare – scrive il Comune – seduti nella zona mare della città, per vivere una serata unica e festeggiare insieme Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura. Ecco gli ingredienti della maxi tavolata, l’edizione 2023 de "La Rossini – Festival della pizza pesarese". Come al solito Il sindaco non fa niente di normale: "Sarà una serata eccezionale – dice Matteo Ricci insieme a Vimini – come eccezionale è il gusto della nostra pizza Rossini, un pezzo dell’identità pesarese di cui tutti siamo innamorati e di cui tutti parliamo quando siamo in un’altra città. Per l’edizione dell’Estate da Capitale abbiamo pensato a un appuntamento "popolare" in cui fare festa all’insegna di uno dei simboli pesaresi più amati. Lo facciamo per celebrare l’anno straordinario di Pesaro 2024". I più attenti potranno raddoppiare i numeri delle uova rispetto alla pizza e triplicare i numeri di cucchiaini di maionese.

E’ vero anche che da queste parti le maxi tavolate si facevano gratuitamente per festeggiare il primo scudetto della Scavolini. Adesso si fa per rilanciare la moltiplicazione di un numero, quello della data in cui la città è capitale della cultura. In sostanza il messaggio è un giochino matematico partendo dalle pizze e moltiplicando per uova e maionese. Nei prossimi giorni ne sapremo di più: compreso modalità di prenotazione ed eventuali costi.

Luigi Luminati