Capitale dell’archeologia. Eventi a Fossombrone

Il 2024 è un anno di importanti ricorrenze per Fossombrone: è il 50° anniversario della prima campagna di scavo presso l’antico municipio Forum Sempronii, unico Parco Archeologico della Provincia e uno dei 7 della Regione, e il 150° anniversario del rinvenimento delle prime statuette di bronzo del VI e V secolo a.C. lungo le sponde del torrente Tarugo, che permise di localizzare in questo sito uno dei principali santuari etrusco/italici in territorio marchigiano. In occasione del doppio anniversario, Fossombrone celebrerà le ricorrenze per tutto il secondo semestre, con mostre, attività e manifestazioni culturali. "Al Comune di Fossombrone - ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti - ci lega da tempo una proficua collaborazione e siamo orgogliosi di ospitare la presentazione di questo importante programma di iniziative. All’interno dell’Itinerario della Bellezza l’archeologia ha uno spazio rilevante. Anche nel progetto di rilancio della strada Contessa l’archeologia sarà protagonista". Ha proseguito l’assessora al turismo e cultura Federica Romiti: "Il 2024 per Fossombrone e la sua comunità è un anno importante: 50 anni di scavi al Parco Archeologico Forum Sempronii". Tra i partner la Fondazione Monte di Pietà. Ha quindi preso la parola Oscar Mei, direttore onorario del patrimonio archeologico del Comune di Fossombrone: "Nell’estate del 1974 iniziarono gli scavi archeologici con il mio maestro, il professor Mario Luni, che continuano grazie a diverse università". Al programma collabora la Rete Museale della Via Flaminia: "Fossombrone - ha sottolineato la direttrice Vanessa Lani - è un caposaldo della Rete". "Forum Sempronii e la Via Flaminia: 50 anni di scoperte": il titolo del programma di eventi, diretto e coordinato dal Comune, che prenderà il via il 5 luglio e terminerà il 22 dicembre. Si inizia, appunto, il 5 luglio alle 18,30 con aperitivo al Museo "Gli spazi del sacro. Bronzetti votivi arcaici dei Santuari delle Marche" con Nicoletta Frapiccini, direttore Antiquarium di Numana, introduce Oscar Mei; poi alle 19,30 aperitivo con "La Collina delle Fate". Quindi il 18 luglio alle 20,15 al Teatro al Parco visita guidata al Parco archeologico a cura di Oscar Mei; alle 21,15 "Odisseo", spettacolo teatrale al Parco Archeologico Forum Sempronii, con la compagnia Van. Il 9 agosto "Notte delle Perseidi": alle 19,30 inaugurazione mostra fotografica, una serie di pannelli con foto e didascalie dei 50 anni di scavi; alle 20,30 Cena Romana; alle 22 "Le Stelle e il Mito Romano" per ammirare le costellazioni legate alla mitologia dell’antica Roma. Gli appuntamenti proseguono dal 29 agosto al 22 dicembre.

Luigi Diotalevi