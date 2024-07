Capitale dell’organo. Il ventesimo dei Vespri

Compie 20 anni il Festival Organistico Vespri d’organo a Cristo Re. In occasione del ventennale il concerto inaugurale, mercoledì 10 luglio (chiesa di Cristo Re, ore 21.15), sarà affidato alla direttrice artistica Giuliana Maccaroni che si esibirà in un concerto a quattro mani con il marito Martino Pòrcile con letture a cura di Lucia Ferrati. Il Festival si articola in 12 appuntamenti ad ingresso libero ospitati in 8 chiese custodi di importanti organi storici e moderni, strumenti che verranno valorizzati con programmi consoni alle caratteristiche degli strumenti musicali stessi e in piena sintonia con le architetture entro cui sono inseriti. Gli organisti e i musicisti impegnati nel Festival sono professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero e tutti hanno all’attivo una pregevole carriera concertistica a livello internazionale. La novità dell’edizione del ventennale sta nell’aver portato il Festival fuori Pesaro, una sfida lanciata a suo tempo dall’attuale sindaco Andrea Biancani, colpito favorevolmente dalla presenza massiccia di pubblico che ha sempre riservato un’accoglienza entusiasta ai vari concerti. "I concerti fuori città – sottolinea Maccaroni – si terranno il 17 luglio nella chiesa dei Santi Quirico e Giuditta a Montelabbate con l’organista Gabriele Martin e il Coro femminile Vittore Veneziani diretto da Teresa Auletta. L’organo è un Mascioni moderno costruito nel 1974. Il 23 luglio nella chiesa dei SS. Vito e Modesto a Mombaroccio, che ospita un organo della fine del Settecento dell’organaro marchigiano Sebastiano Vici, si esibirà il duo formato dall’organista Letizia Romiti e dall’oboista Elena Romiti. Il 16 agosto nell’affascinante oratorio di San Giuseppe a Urbino, che ospita un organo Vici datato 1782, si ascolterà il duo formato dall’organista Lorenzo Antinori e dal soprano Stefania Cocco, che presentano brani inediti tratti dagli archivi musicali del Montefeltro". A proposito di valorizzazione di materiale inedito contenuto negli archivi locali, si segnala l’evento speciale tutto dedicato a Giuseppe Ripini, nativo di Pesaro e maestro di Cappella del Duomo di Fano nel XVIII secolo. Protagonisti, il 15 luglio a Cristo Re, orchestra, coro e solisti della Cappella musicale del Duomo di Fano, diretti da Stefano Baldelli.

Maria Rita Tonti