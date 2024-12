Capitale Europea 2033, la polemica è decollata

"Gambini se continua a pensare alla politica isolerà la città. È Urbino non merita un trattamento così". Questo è il pensiero di Federico Scaramucci, maturato dopo la scelta di non partecipare alla candidatura di Urbino a Capitale europea della cultura 2033 insieme a Pesaro. "Con grande rammarico, ci troviamo a dover commentare le dichiarazioni di Gambini in merito alla decisione di escludere Urbino dal percorso di candidatura insieme a Pesaro", dice Scaramucci. Gambini, in Consiglio comunale e poi sulle nostre pagine, aveva definito Matteo Ricci "arrogante e inaffidabile" sui patti per la candidatura congiunta, partendo agli accordi del 2019. Tornando a Scaramucci, esponente del Pd e capogruppo di opposizione a Urbino, dice: "Una scelta che consideriamo miope e gravemente lesiva per il futuro culturale, economico e turistico della nostra città. Solo perché gli sta antipatico Matteo Ricci che non è del suo stesso partito. Noi vediamo che Ricci fa il parlamentare europeo, e sta promuovendo la candidatura coerentemente con il mandato che ha avuto. Ma sono i Comuni che si devono impegnare per trainare i progetti che riguardano lo sviluppo del territorio. Queste parole dimostrano una chiusura mentale, poca lucidità e il rischio di compromettere un’ulteriore occasione, dopo quella persa dalla città di Urbino per non aver partecipato insieme a Pesaro al percorso di Capitale italiana della cultura 2024, a causa di Sgarbi che non aveva voluto e di Gambini che gli è andato dietro".

Sul tema l’assessore alla cultura del Comune di Urbino Lara Ottaviani risponde alla domanda di Federico Scaramucci, "se condivide o meno la posizione del sindaco": "Concordo con la posizione del sindaco perché Urbino è un punto di riferimento in campo culturale in tutta Italia e all’estero – dice –. Da aggiungere che di sicuro la cultura non può essere “una questione personale e di partito“: infatti per la settimana della cultura l’amministrazione comunale si è impegnata ad accogliere proposte arrivate da tanti enti ed associazioni, considerando solamente il contenuto e il valore divulgativo ed inclusivo dei progetti e la coerenza con le tematiche individuate, senza pregiudizio alcuno. Questo l’atteggiamento che intendiamo sempre tenere: in tante iniziative, spesso il limite che molti si pongono è proprio dettato dall’appartenenza politica e questo non fa bene alla città".

"Ritengo che Urbino non debba avere un ruolo secondario nei progetti di candidatura a Capitale europea della cultura. E questo è inconfutabile da parte di tutti – aggiunge Francesco Guazzolini, assessore al turismo e all’internazionalizzazione del Comune –. Sono a conoscenza che alcuni dei patti fondamentali dell’accordo del 2020 siglato fra i due Comuni non sono stati rispettati, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture fondamentali per la candidatura della nostra città insieme a Pesaro".

Francesco Pierucci