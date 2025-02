Capitale europea, strappo ricucito: "Sì a una candidatura comune"

Pesaro e Urbino capitali europee sì, poi no, poi forse. Sono stati diversi nel tempo i proclami e i dietrofront sulla candidatura congiunta delle due città al riconoscimento europeo del 2033. Ora, pare che i due sindaci Biancani e Gambini abbiano ritrovato una certa sintonia d’intenti, suggellata da una stretta di mano.

Ma riavvolgiamo brevemente il nastro: nel 2020, alla chiusura di Matera capitale europea, Gambini e Ricci siglarono un protocollo d’intesa per la futura candidatura. Poi, l’anno scorso, Pesaro capitale italiana fa passare in secondo piano la prima idea. A dicembre 2024 per la prima volta, il vicesindaco Daniele Vimini, alla conferenza di presentazione di Urbino cocapitale per una settimana, rilancia il comune obiettivo del 2033. Poi, la querelle di Norcia e l’adesione di Urbino al progetto, con varie dichiarazioni di Gambini che davano come abbandonato qualsiasi progetto assieme a Pesaro, parlando di protocollo annullato.

Fino a ieri, quando i due primi cittadini hanno appunto svelato di essersi incontrati per intavolare di nuovo il discorso: una sorta di ripartenza da zero, con nuovi presupposti e nuove prospettive, che promettono di condividere con le rispettive giunte e consigli. "Ho chiesto a Biancani un cambio di passo a portare avanti nei fatti un progetto che sia davvero condiviso e porti opportunità concrete al nostro territorio – ha detto Gambini -. Sono felice di aver constatato da parte sua disponibilità e apertura. C’è fiducia che si possano creare davvero i presupposti per un buon lavoro". Biancani conferma: "Il primo step sarà siglare un nuovo protocollo, in grado di interpretare al meglio i requisiti richiesti dalla Commissione e di coinvolgere anche tutto il territorio della nostra provincia, facendo tesoro anche dell’esperienza del 2024. Il documento servirà a mettere insieme, nero su bianco, le strategie che ci daremo per giocarci al meglio l’opportunità di questa candidatura".

Fondamentale sarà il supporto della Regione Marche. "Vogliamo – proseguono i due – che sia al nostro fianco. Chiederemo un incontro al presidente Acquaroli, per chiedere la disponibilità a sostenerci nella corsa. Il nostro punto di forza è che le due città sono entrambe capoluogo e vanno messe in rete, anche concretamente con una nuova viabilità stradale o del Bus rapidtransit. Le due città devono essere unite anche perché sono ambasciatrici della storia, dell’identità, della creatività e del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell’intero territorio"

