‘Capitali al quadrato’: è la volta di Pergola

È la settimana di Pergola. Dopo Vallefoglia, Petriano e Apecchio, dal 18 al 25 febbraio, la città dei Bronzi dorati (foto) e della visciola è la quarta protagonista di Pesaro 2024 ‘50x50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro – Credito Cooperativo lungo tutta la provincia. Il ricco calendario (con un giorno in più) si intitola ‘L’Oro Blu’, costruito attorno al tema del blu e con riferimento al ‘guado’, la pianta tintorea tipica della zona, per coniugare il contemporaneo con antichi saperi e tradizioni legati alle arti tintorie. Nella sezione della ‘natura operosa’ della cultura, il progetto è a cura dell’artista Giovanni Gaggia. Ma il programma vede numerose proposte tra arte, musica (il 23 febbraio ci sarà il cantautore Motta), tante le occasioni di scoperta della bellezza del territorio con una nuova tappa di ‘Castelli nascosti’ e due nuovi appuntamenti della rassegna ‘Cosa c’è DOP’. Domenica dalle 17, nella ex chiesa di San Rocco, ci sarà il laboratorio di canto ‘Legature – Ties’, il 19 invece una serie appuntamenti dalle 11 in centro storico. Tra questi si presenta un’installazione d’arte urbana dell’artista Rocco Dubbini, ‘Un calendario da percorrere’. Mentre a seguire protagonista sarà Giovanni Gaggia. Il giorno successivo, alla stessa ora, nella sala del Consiglio ci sarà il dibattito ‘Pietre che cantano’ con Antonella Micaletti e l’artista Arianna Pace. Il 21 invece, alle 16.30, nella chiesa di Sant’Anna del borgo di Mezzanotte ci sarà la performance musicale del coro Giovan Battista Pergolesi, mentre alle 18 inaugura la mostra ‘Storie tra cielo e mare’ a cura di Stefano Verri a Casa Sponge e aperitivo con prodotti e produttori locali. Il giovedì alle 17 ci sarà un tour di Pergola con la Pro Loco, e un aperitivo nella home gallery di Pietro Villanelli. Si arriva così a venerdì quando alle 21.15 alla Rebel House è in programma il concerto di Motta mentre il sabato alle 10.30 al Museo di Bronzi si inaugura ‘L’Oro Blu’, mostra a cura di Leonardo Regano. A seguire a Extra Boccio, appuntamento con ‘Cosa c’è DOP’, la rassegna sulle eccellenze enogastromiche (info 328 0543616). Domenica dalle 9, in piazza Garibaldi, parte il viaggio in bus tra i castelli di Montevecchio e Monterolo, cascata di Valrea, il borgo di Mezzanotte e il castello di Montesecco (info e prenotazioni 328 0543616).