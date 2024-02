‘Capitali al quadrato’: protagonista ad Urbania sarà la ceramica

È arrivato il momento di Urbania che dal 26 febbraio al 3 marzo festeggerà come nuova ‘Capitale’ della settimana del progetto 50X50 Capitali al quadrato. Un’idea vincente che illuminerà per tutto il 2024 ogni Comune della nostra Provincia. La protagonista della settimana sarà la ceramica. Lunedì 26 a Palazzo Ducale non sarà un semplice laboratorio, ma tre ore gratuite di alta formazione in bottega con il maestro ceramista, dalle 15.30 alle 18.30. Due appuntamenti per martedì, dove alle 15 nel cortile di Palazzo Ducale un tavolo di lavoro per la lavorazione dell’argilla e sempre lì alle 17, ci sarà l’inaugurazione della mostra "Le migliori ceramiche".

Si passa a mercoledì, dalle 15 alle 18, nel cortile di Palazzo Ducale un altro tavolo aperto per la lavorazione dell’argilla, invece alle 17, nel Vicolo Sant’Antonio verrà presentata la vetrina Micro-mostra dedicata a Giancarlo Lepore. Giovedì chiunque voglia passare un pomeriggio alternativo potrà partecipare al solito tavolo di lavoro dell’argilla. Un primo appuntamento serale alle 21 di giovedì, nella Sala Volponi di Palazzo Ducale, quando verrà proposta una piattaforma digitale per ‘immaginare i saperi, la quarta vita della libraria’. Anche venerdì il tavolo di lavorazione dell’argilla (dalle 15 alle 18) con finale alle 19 a Palazzo del Governatore dove verrà inaugurata la mostra "La voce della terra 2.0".

Sabato ben cinque gli appuntamenti da segnare in agenda. Alle 15 nella Sala del Consiglio Comunale conferenza "La divulgazione della pratica ceramica ieri e oggi. Cinque secoli con Cipriano Piccolpasso"; alle 16.45 in Via Piccolpasso ci sarà l’apposizione della Targa a lui dedicata. Alle 16.30 a Palazzo Ducale l’inaugurazione della mostra "Ritorno a Fuping"; alle 18 aperitivo con la Proloco e alle 20.30 le letture della Befana, a casa della Befana (prenotazioni allo 0722-313151). Domenica alle 10 nel campo polivalente di via Piave l’inaugurazione della mostra "Murales"; alle 15.30 a Palazzo Ducale laboratori per bambini (per prenotare 329-8068658), mentre alle 15 in Piazza del Mercato si potranno degustare le frittelle della Befana. Alle 15.30 ai Musei Civici partirà una visita guidata, alle 17 per l’inaugurazione dell’ascensore mentre alle 21, al Teatro Bramante, suonerà l’Orchestra Olimpia. Altra tappa di Cosa c’è dop mercoledì 28 alle 19 all’Enoteca Vin Italy con il sommelier Raffaele Papi (info 328-9478968). Altre due date al teatro Bramante, il 25 febbraio e 5 marzo.