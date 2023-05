Capitan Acciaio Show alla Palla

Capitan Acciaio (in foto) premia il Comune di Pesaro e Marche Multiservizi per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti nel 2022, con 318 tonnellate di rifiuti raccolti e pronti a nuovi utilizzi. Alla Palla di Pomodoro - anche oggi fino alle 18 - sono state anche consegnate le statuette premio dal presidente del Consorzio Ricrea, Domenico Rinaldini. "Per il 2023 stimiamo che in città saranno raccolte circa 339 tonnellate di imballaggi in acciaio – sottolinea -, una quantità sufficiente a realizzare quasi 4 km di binari ferroviari, pari a 3,6 kg per abitante in un anno. Un bel risultato, superiore alla media regionale di 2,3 kg".

Presenti alla premiazione anche l’assessora Maria Rosa Conti e il presidente di Mms Andrea Pierotti. Premiati anche altri protagonisti della filiera: Cartfer srl, che si occupa di separare l’acciaio da altri materiali sfruttando le proprietà elettromagnetiche, e la Sider Rottami Adriatica Spa, che lo lavora e prepara per l’invio in acciaieria, dove viene fuso per tornare a nuova vita.