Capitan Amadio al timone di una squadra a caccia di riscatto

A Pineto per la Vis l’asticella sarà alta. Ci vorrà infatti un salto da medaglia olimpica per uscire con tre punti dalla trasferta abruzzese. In casa i biancoazzurri non perdono dal 3 di Novembre contro il Carpi. Da quel momento cinque vittorie e due pareggi. I soli due gol subiti nelle ultime sette gare casalinghe rappresentano un dato che spaventerebbe chiunque ma non gli uomini di Stellone. Nell’arco di questa stagione i pesaresi sono riusciti, in diverse circostanze, a trasformare in realtà imprese che alla vigilia sembravano impossibili. La Vis cinica e impenetrabile vista a Rimini, Perugia, Pontedera o Ferrara dovrà replicare al Pavone-Mariani la sua miglior versione.

Nei padroni di casa rientreranno Amadio e Tonti tornati, nel corso della settimana, regolarmente a disposizione di mister Ivan Tisci. L’esperto portiere classe 92 Alessandro Tonti, a causa di un problema alla caviglia, ha assistito dai box alla recente sconfitta contro il Gubbio viziata da un brutto errore del suo collega Francesco Marone. Non trattenendo un cross morbido il classe 99 ha infatti propiziato dopo un solo minuto di gioco il gol del vantaggio eugubino. Contro la Vis sarà presente anche il capitano Stefano Amadio, alle prese in questo ultimo periodo con diversi problemi muscolari. Dopo un avvio di stagione da protagonista, il mediano, a partire dalla fine di Novembre ha trovato del minutaggio con il contagocce ma nella gara contro la Vis vorrà dimostrare di essersi messo alle spalle ogni tipo di problema fisico.

Voglia di rivalsa condivisa con i suoi compagni di squadra che dopo la sconfitta di Gubbio sono intenzionati a riprendere la propria marcia verso l’obbiettivo play-off. La classifica, in zona Pineto, appare tuttavia molto corta poiché tra la Pianese attualmente sesta e il Rimini nono passano solamente 4 punti. Il Pineto in ottava posizione fiuta il sorpasso e per effettuarlo affronterà la Vis con la classica spavalderia delle ultime uscite. Stellone alla vigilia ha sottolineato inoltre l’ottima fase di palleggio che contraddistingue la formazione di Tisci fin dal suo insediamento sulla panchina biancoazzurra, avvenuto nella partita di Ottobre al Benelli. All’andata una punizione dal limite del numero 10 Bruzzaniti costò caro ai pesaresi che dopo il pareggio di Orellana non riuscirono a trovare il gol vittoria. A Pineto gli uomini di Stellone vorranno dunque dar continuità al buon andamento in trasferta, composto da quattro vittorie e una sola sconfitta (quella contro la Ternana) nelle ultime sei gare lontano da casa.

Lorenzo Mazzanti