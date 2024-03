Capitan Tambone spinge la sua Vuelle: "Dobbiamo provarci con tutte le energie"

Il tutto esaurito per Vuelle-Virtus racconta molto della passione inesauribile del popolo biancorosso che continua a sperare nel miracolo di una salvezza che si fa sempre più difficile ogni domenica che passa. Capitan Tambone, comunque, non è sorpreso della risposta data dai tifosi nonostante la squadra navighi in cattive acque, penultima in classifica, staccata di due punti da Treviso, terz’ultima.

"Io che gioco qui da quattro anni so che contro Bologna c’è sempre stata questa mobilitazione: è una sfida speciale e, nonostante stiamo andando male, la gente non vuole mancare - sottolinea Tambo -. Sembrerà paradossale dire che son contento, ma è la verità perché sentire attorno tanti tifosi che ci spingeranno a dare il massimo potrebbe aiutarci a ripetere una prestazione simile a quella che abbiamo tirato fuori contro Brescia".

Che cosa sia successo a Trento dopo un onesto primo tempo, anche se non spettacolare come quello sciorinato contro la capolista, è difficile da spiegare anche per lui: "Ci speravamo anche noi di aver dato la svolta alla nostra stagione, invece non è stato così - ammette -. Purtroppo siamo una squadra che non ha ancora un’identità precisa e trovarla a marzo ormai è complicato, non c’è più tempo. L’unica cosa che possiamo fare è lavorare a testa bassa cercando di mettere in campo tutte le nostre energie per portare a casa una salvezza che oggi sembra difficile, ma che non è ancora persa. Nemmeno se dovessimo perdere e Treviso se ne andasse a +4 sarà finita, questo vorrei che fosse chiaro nella testa di tutti. Ma almeno dobbiamo uscire dal campo con dignità".

L’impatto di Wright-Foreman aveva suscitato entusiasmo, poi anche lui è stato ridimensionato, cosa aspettarsi dal nuovo acquisto alla terza uscita è un’incognita: "Meo proverà a rimetterlo in ritmo, ma di sicuro c’è bisogno che tutta la squadra lo sostenga, come abbiamo fatto contro la Germani".

Per quanto riguarda invece la sua vicenda personale, il capitano ci tiene a chiarire che "a parte le voci che giravano, un’offerta vera da parte di Trapani non c’è mai stata, mentre l’interessamento di Scafati era concreto, ma l’idea di andare via in un momento come questo non mi piaceva per niente e ho deciso di restare". Anche se, dopo tre stagioni in ballo tra Final Eight e playoff, non è facile accettare di combattere per altri obiettivi:

"Credo che negli anni scorsi avevamo fatto anche più del previsto, tenuto conto del budget e purtroppo non sempre le annate sono positive. Nessuno però ha accettato di buon grado di dover cambiare prospettive anche se non pensavamo di trovarci in questa situazione: sono stati fatti degli errori e purtroppo capita anche di sbagliare". Adesso però è il momento di combattere e dopo si tireranno le somme: "Esatto. Anche ad aprile avremo delle partite in casa che possono ancora aiutarci ad agguantare questa salvezza, ma intanto perché non cominciare da Bologna? Hanno un roster che sulla carta non è battibile per noi, ma quando la partita comincia non devi mai pensare a questo. Provarci sempre e comunque, come ha fatto Nardi con Djokovic; mi piace molto il tennis, ma non sapevo che questo ragazzo fosse di Pesaro, è stata una bella scossa per la città". Che sia d’ispirazione, allora. Elisabetta Ferri