Capitaneria, cambio ai vertici: Di Lucca va, arriva Gaudino

Si è passati dal mare forza 9 di Barbara Magro che gestì il caso dell’ex Consorzio agrario al porto, alle acque più tranquille di Claudia Di Lucca, la comandante che subentrò proprio alla Magro. Claudia Di Lucca ha terminato la sua fase di comando della Capitaneria di Porto per passare dopo due anni al comando generale delle capitanerie a Roma. Il passaggio delle consegne avverrà giovedì con inizio alle 9,30 nel piazzale davanti la sede del comando in via Calata Duilio. L’incarico di Capo del Compartimento Marittimo e comandante del Porto di Pesaro passerà al Capitano di Fregata Nicola Gaudino che non deve fare molta strada perché proviene dalla Capitaneria di porto di Rimini dove ha ricoperto l’incarico di comandante in seconda. Il passaggio di testimone sarà anche l’occasione per tracciare l’importante lavoro compiuto in questi due anni da Claudia Di Lucca. Una cerimonia, vista la valenza ed anche i problemi che si porta dietro il porto da anni, che vedrà in prima fila le massime autorità politiche, militari e religiose con il testa il neo sindaco Biancani.