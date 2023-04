Capodagli (Valmex) premiato in Regione "Esempio per tutti"

Severino Capodagli, titolare della Valmex spa di Cartoceto, leader nella produzione di scambiatori termici, ha ricevuto ieri l’attestato di encomio dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’impegno e le azioni messe in campo per il superamento della differenza di genere. "E’ il giusto tributo che dobbiamo riconoscere a un’azienda attiva sul fronte della valorizzazione del merito e delle competenze e per l’abbattimento delle barriere di genere, che offre prospettive di sviluppo ad un intero territorio", ha detto il presidente del Consiglio regionale Dino Latini rivolgendosi a Capodagli, accompagnato per l’occasione dalle figlie Francesca e Lucia, entrambe facenti parte della compagine aziendale, e dalla responsabile delle risorse umane, Tiziana Barilotti. Alla cerimonia, anche il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, che ha parlato di "azienda di visibilità nazionale che merita di essere guardata con gratitudine". La Valmex, che conta circa 400 dipendenti e vanta oltre 40 anni di attività.

s.fr.