Capodanno da record a Gradara: "4mila visitatori per la Rocca"

Tutto esaurito tra la notte di Capodanno e la giornata del primo gennaio: la vocazione turistica di Gradara inizia il 2023 in grande stile. "Quasi 4000 persone tra il 31 dicembre e il 1 gennaio hanno percorso i camminamenti di ronda e varcato la soglia del borgo – dice soddisfatto il sindaco Filippo Gasperi –. Il Comune di Gradara, la Pro Loco e Gradara Innova, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche - Rocca Demaniale di Gradara hanno organizzato e promosso numerose iniziative all’insegna del divertimento, della cultura e della musica, confermando la vocazione di Gradara come sede di grandi eventi. L’amministrazione ringrazia il presidente della Pro Loco, Tiziano Marchetti, la coordinatrice Giovanna Ricci e tutti i soci per aver avuto la felice intuizione di proporre per la prima volta la sera di Capodanno nel centro storico di Gradara". Proprio il 2023, poi segna il centenario dei restauri della Rocca: "La ricorrenza verrà celebrata nel borgo con mostre, conferenze e iniziative culturali che saranno annunciate all’inizio della primavera" annuncia Gasperi.

Come è andata la notte di San Silvestro in salsa gradarese? "Il conto alla rovescia è avvenuto per la prima volta nella storia di Gradara dentro le mura medievali, in piazza “Delio Bischi” sotto la torre dell’orologio. Maxischermo, musiche e luci a cura di Radio Studio +, hanno accompagnato i festeggiamenti organizzati da Pro Loco con centinaia di persone impegnate a ballare, cantare e brindare. Domenica 1 gennaio, grazie all’iniziativa ministeriale ‘Domenica al Museo’, la Rocca di Gradara è stata aperta con orario continuato ed ingresso gratuito. La storica Banda di Gradara, diretta da Cinzia Tamburini, si è esibita dal primo pomeriggio per le vie del borgo con un repertorio natalizio che ha fatto la gioia di grandi e piccini; alle 17, tutto esaurito anche nel teatro comunale dove si è esibito il coro dell’Istituto Comprensivo di Cattolica ‘In Canto in Coro’, diretto dalla maestra Claudia Giunta.